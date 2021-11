Egenandelstaket på helsetjenester øker kraftig neste år

De rødgrønne beholder det kraftige hoppet på 461 kroner i egenandel som de borgerlige la inn i statsbudsjettet før de gikk av. Dermed må du ut med til sammen 2.921 kroner hos for eksempel lege, fysioterapeut og på apoteket før du får gratis helsetjenester.

– Både SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet svikter de syke når de neste år vil øke egenandelene på medisiner, legebesøk og behandling med 19 prosent. Det viser at de ikke prioriterer vanlige folk, når en av fire nordmenn som har frikort, får en ekstraregning på nesten 500 kroner, sier Frps helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud.

SV kritiserte Solberg-regjeringen for å øke egenandelen og ba Ap og Sp om å la være å videreføre det. Men etter at budsjettforhandlingene er ferdige, er det klart at egenandelstaket øker kraftig neste år.