Ber høyesterett gjenoppta Cosby-saken

I juli fikk den kjente komikeren og skuespilleren overgrepsdommen sin omgjort av en høyesterettsdomstol i Pennsylvania. Det melder nyhetsbyrået AP.

Cosby ble i september 2018 dømt til mellom tre til ti års fengsel for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne i 2004. Han ble løslatt 1. juli, etter at retten kom til at Cosby ikke hadde en rettferdig rettssak.

Han har ved flere anledninger forsøkt å få saken behandlet på nytt. Han tapte en ankesak i 2019.



Cosby var lenge en høyt elsket komiker og TV-stjerne. De senere årene er det blitt rettet en rekke anklager om seksuelle overgrep mot ham.

Om lag 60 kvinner hevder å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i løpet av en periode fra midten av 1960-tallet og fram til 2000-tallet. De langt fleste av sakene er imidlertid foreldet.

Cosby har nektet for å ha gjort noe galt. Forsvarerne hans mente under rettssaken i 2018 at han er utsatt for en heksejakt.

Overgrepssaken til Cosby var den første i rekken av saker som var oppe i retten og som endte med dom under metoo-bevegelsen, ifølge AP.