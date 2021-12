Her har de ombestemt seg om vaksinen

De serverer ikke kaffe og svele på den 20 minutter lange ferjeturen fra Seattle til øya Vashon i delstaten Washington.

Men er været klart, kan man nyte utsikten over Puget-sundet og synet av de alltid snødekte toppene av det mektige fjellmassivet Olympic, som ruver 2.432 meter over havet.

«Hipster-øya»

Her i USAs nordvestre hjørne, like sør for grensen til Canada, er de kjent for å gå sine egne veier.

Skepsisen til myndighetene er høy, ikke minst når det kommer til vaksiner. Men, i motsetning til mange andre steder i USA, skyldes ikke det utbredt vilje til å omfavne ville konspirasjonsteorier.

Utdannelsesnivået er langt over landsgjennomsnittet på Vashon.

Hit kommer de som er opptatt av miljøvern og av å leve så sunt som mulig. På fastlandet kaller de Vashon for «Hippie-øya» eller «Hipster-øya».

Om det er av kjærlighet eller med forakt, er ikke helt lett å få tak på.

Meslingutbrudd

At foreldre nekter helsevesenet å sette vaksiner i ungene er heller regelen enn unntaket på Vashon.

De frykter at vaksinene vil endre genene ­– at noe vil gå galt før eller senere. Derfor hadde de også et utbrudd av meslinger her i 2019.

Sånn var det også da de første koronavaksinene kom til øya på nyåret. Men så skjedde det noe som skulle endre alt. Folk ble smittet. De ble syke og døde.

Den ene smittebølgen etter den andre skylte over øya og tok livet av altfor mange av de rundt 12.000 innbyggerne. Øyboerne er stolte av sin velkjente vilje til å ta vare på hverandre. Derfor snudde mange av dem helt, og takket ja til vaksine. Om ikke annet enn for å beskytte andre.

Ødelagt Thanksgiving

Hesteoppdretter Linda Sferra fikk sitt første skudd med Pfizer i april, og andre i mai. Før jul skal hun få sin første booster-dose.

Vaksinemotstanderen i henne måtte vike plass for det hun selv omtaler som sunn fornuft.

Men vaksinespørsmålet har splittet Sferra-familien i to. Dermed måtte det arrangeres to Thanksgiving-selskaper i år. Ett for de vaksinerte, ett annet for skeptikerne og motstanderne.

– For første gang på 20 år er familien delt i to på Thanksgiving. Vi vil ikke ha noen uvaksinerte i vår gruppe, forklarer Linda.

SPLITTET: Koronavaksinen har splittet familien til Linda Sferra i to. Foto: Fredrik Græsvik

De uvaksinerte reiste like så godt på tur til Arizona, der sjansene for å bli smittet er enda større enn på den forholdsvis isolerte Vashon-øya.

Bryggerier og brennerier

– Vi er kjent for ikke å ville vaksinere ungene våre, sier kaffebrenner James Norton.

TV 2 treffer ham mens han er i ferd med å utvikle en ny kaffetype bestående av etiopiske, venezuelanske og kolombianske bønner. James driver ett av fire brennerier på Hipster-øya, som også er hjem til like mange bryggerier.

KAFFE: James Norton driver ett kaffebrenneri på Vashon. Foto: Fredrik Græsvik

Å takke ja til vaksinen satt langt inne. James var skeptisk, spesielt fordi utviklingen og produksjonen gikk så raskt.

Han fryktet bivirkningene, men etter hvert tok frykten for å bli syk eller smittet andre over. Nå gjør han det han kan for å overtale kunder og venner til å gjøre som ham.

– Vi er høyt utdannet her, så det handler ikke om at folk tror vaksinene er utviklet av onde krefter som bare vil tjene penger. Folk er bare skeptiske. Nå er det vår jobb å få dem til å forstå at vaksineringen kan redde oss, slik at vi kan leve livene våre igjen, sier James.

SKEPTISK: Norton var først skeptisk til vaksinen. Foto: Fredrik Græsvik

Bidens problem

Dette er det samme budskapet som president Joe Biden forsøker å hamre inn i den amerikanske befolkningen. Men det går langt ifra så godt som presidenten håpet.



Så langt er kun 71 prosent av USAs voksne befolkning fullvaksinert. Det er et lavt tall i et land der vaksiner har vært tilgjengelig for alle siden juli.

Frykten for at en ny farlig variant skal feie over USA den nærmeste tiden er berettiget. Ny nedstenging av samfunnet kan bli konsekvensen av at folk styrer unna vaksinene. Med de voldsomme økonomiske og menneskelige kostnadene det fører med seg.



Presidenten trenger hjelp fra folk som Linda og James, skal han nå sine mål. De som forsøker å overbevise andre om at det riktige er å ta vaksiner. Om ikke for seg selv, så av hensyn til andre.