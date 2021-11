Siste sesong for julekalenderen: – Jeg overlever ikke en runde til

GOD KVELD NORGE (TV 2): Espen Eckbos (48) julekalender, «Nissene i bingen», har premiere 1. desember. Etter denne sesongen er det slutt for trilogien.

Komiker Espen Eckbo har de siste to årene jobbet med julekalenderen «Nissene i bingen» som er klar for TV-skjermen i desember.

– Det har vært gøy, slitsomt, masse entusiasme, hardt arbeid, angst og glede om hverandre, sier Eckbo om innspillingstiden av tredje sesong av julekalenderen.

MANUS: Espen Eckbo jobbet flere ganger med manus kvelden før han skulle i opptak. Foto: Annika Byrde

Skrev manus under innspilling

God kveld Norge møter Eckbo på premierefesten til julekalenderen på Parkteatret hvor flere av nissene har samlet seg.

Innspillingen foregikk fra januar til april i år, og noen ganger ble manuset til underveis som de jobbet på sett.

– Jeg kaller det for en metode, men det er at jeg ikke klarer å bli ferdig i tide. Disse opptaksdagene kommer som et lokomotiv bakfra, sier Eckbo til God kveld Norge.

Til første opptaksdag hadde han manus klart til 5-6 episoder, men så kunne han ende opp med å skrive manus på kvelden før han skulle på opptak.

– Det føles som en toppidrettsgren å stå i det av og til, men jeg måtte bare bite tennene sammen, dusje, drikke kaffe, meditere og kjøre på, smiler han.

Siste sesong

Første sesong av kalenderen, «Nissene på låven», hadde premiere i 2001, sesong to, «Nissene over skog og hei», kom ut i 2011, og tredje sesong er klar nå i 2021.

Det er med andre ord 20 år siden første sesong kom ut, og det har gått ti år mellom hver julekalender.

Etter tre sesonger viser det seg at slutten er nådd for kalendernissene:

– Jeg kan si kategorisk at nå er det ikke mer «Nissene»-julekalender, nei, sier Eckbo og fortsetter.

– Jeg skal ikke tenke tanken på på gjøre dette igjen. Jeg tror faktisk ikke at jeg overlever en runde til med dette her. Det kommer ikke til å skje.

SLUTTEN: Nå er siste manus for nisse-kalenderen skrevet ifølge komiker Espen Eckbo. Foto: Junge, Heiko

Eckbo synes det er fint å tenke tilbake på det hele som en trilogi hvor noen karakterer begynte en historie for 20 år siden, og at den nå avsluttes.

– Dette er mitt «Game of Thrones» og «Ringenes Herre». «Harry Potter» kan bare gå å legge seg, sier han med et lurt smil.

Inspirert av skandale-reality

Komikeren håper at publikum vil kjenne på både latter og glede mens de ser tredje sesongen av julekalenderen.

– Jeg håper at folk skal se på det og tenke at det var gøy. Det er hyggelig hvis folk ikke mislikte det hvert fall, sier Eckbo.

Ettersom nissene i «Nissene i bingen» befinner seg i en realityboble forteller Eckbo at en del er inspirert av dagens realityprogrammer.

Spesielt to kjente, såkalte skandaleprogram:

– Jeg ser ikke så innmari mye på reality-TV, men det er en effektiv måte å fortelle en historie på og vise morsomme karakterer. Inspirasjonen denne gangen har vært de oppdaterte realitykonseptene som «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel», forklarer han.

JULEKALENDER: Her er Espen Eckbo i aksjon i sesong to av nisse-kalenderen. Foto: Discovery

I denne sesongen lever nissene i nissepar, og en må dumpes hver kveld i hver episode. Noe som kan åpne opp for en del dramatikk ifølge komikeren selv.

Noen av nisse-deltakerne kan også minne om ekte realitydeltakere fra norsk TV:

– Det har ikke vært en mantra at alle karakterene må ha en parallell fra virkelighetens reality-TV, men noen må man bare innse at virker ganske inspirert fra et par fra virkeligheten, sier Eckbo og legger til:

– Det blir opp til publikum å prøve å finne ut.