Messi vant Gullballen for sjuende gang

Lionel Messi mottok Gullballen under prisutdelingen i Paris mandag kveld. Robert Lewandowski kom på andreplass.

Fra podiet kom Messi med en melding til Bayern München-stjernen, som mange mente at burde ha vunnet i 2020. Da ble prisutdelingen avlyst på grunn av pandemien.

– Jeg syntes at du fortjente å vinne prisen i fjor, sa Messi, ifølge oversetteren på den internasjonale sendingen.

Det er andre gang på rad og sjuende gang totalt at argentineren vinner prisen. Han var allerede tidenes mestvinnende.

Tror dette er siste gang

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt overøser Messi med ros, men tror samtidig ikke den 34 år gamle ballkunstneren klarer å vinne prisen en gang til.

– Jeg våger spådommen at det er siste gang vi ser Messi eller Ronaldo vinne Ballon d'Or. Han er vekke fra sitt Barcelona. Da tror jeg Argentina må vinne VM for at han skal ta en til, sier Thorstvedt.

– Jeg tror det er vanskelig for ham å i sitt nye miljø å være så dominerende som han var i Barcelona, fortsetter han, og påpeker at alderen har begynt å sette sine spor hos Messi også.

Hard kamp

I sommer fikk Messi brutt trofétørken med landslaget. Da Argentina vant Copa América, var 34-åringen delaktig i ni av landets tolv mål.

Før det ble han toppscorer i La Liga med klar margin. Messi scoret 30 mål på 35 kamper for Barcelona i 2020/21-sesongen.

Mange pekte på Robert Lewandowski som argentinerens sterkeste utfordrer til prisen. Bayern München-stjernen scoret uvirkelige 41 mål på 29 kamper i Bundesliga forrige sesong, og slo Gerd Müllers scoringsrekord i den tyske ligaen.

Polakken hadde et skuffende EM, men har fortsatt å bøtte inn mål i Bundesliga og Champions League i høst. 33-åringen ble belønnet med prisen «striker of the year» under utdelingen.

Messi har på sin side ikke fått det helt til å stemme etter sjokkovergangen til PSG. Man måtte vente helt til november før han noterte seg for sine første målpoeng i Ligue 1.

Skader og en turbulent sesongoppkjøring har vært med på å bremse Messis start i den franske hovedstaden.