Fire barn og deres bestemor skutt og drept i California

Barnas far er pågrepet, mistenkt for drapene. Lancaster ligger i Antelope Valley nord for Los Angeles.

Politiet fant en kvinne, en jente og tre gutter med skuddskader. De ble erklært døde på stedet. Alle barna var under tolv år gamle og bestemoren deres var i 50-årene.

Barnas 29 år gamle far oppsøkte selv sheriffkontoret på stedet og ble pågrepet etter et avhør. Han skal framstilles for retten tirsdag.