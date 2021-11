Ronaldo til angrep på Gullballen-sjef

Mandag kveld: Se Gullballen-utdelingen her.

Pascal Ferré, sjefredaktør for France Football, magasinet som gir ut Gullballen, uttalte seg om Cristiano Ronaldo i forrige uke.

– Ronaldo har bare én ambisjon, og det er å legge opp med flere Gullballen-priser enn Messi, sa Ferré, ifølge Marca.

– Jeg vet det fordi han fortalte det til meg, hevdet han.

Påstanden får Ronaldo til å se rødt. Manchester United-stjernen benekter at samtalen har funnet sted, og beskylder Ferré for å bruke ham til å promotere prisutdelingen.

– Det er uakseptabelt at den ansvarlige personen for en så prestisjetung pris kan lyve på den måten, med fullstendig mangel på respekt for en som alltid har respektert France Football og Ballon d'Or, skriver Ronaldo på Instagram mandag kveld – bare et par timer før prisen deles ut.

Se sendingen og følg utviklingen i vårt Gullballen-senter mandag kveld.

FEM: Her har Cristiano Ronaldo telt opp hvor mange ganger han har vunnet den prestisjetunge prisen. Lionel Messi har vunnet den seks ganger. Foto: FRANCK FAUGERE

Superstjernen mener også at Ferré har oppgitt uriktige grunner til at han uteblir fra mandagens galla.

36-åringen har vunnet fotballens gjeveste individuelle pris fem ganger. Han hevder hardnakket at han alltid ønsker å gratulere den som vinner.

– Den største ambisjonen i karrieren min er å vinne titler på landslags- og klubbnivå, skriver Ronaldo blant annet, før han avslutter ved å slå fast at hans eneste fokus er på Manchester Uniteds neste kamp.

Den er på torsdag mot Arsenal. Se kampen på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play kl. 21.15.