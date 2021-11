Jens Stoltenberg: NATO kan sette inn over 40.000 soldater i Latvia

Russlands styrkeoppbygging rundt Ukraina vekker bekymring, og omtales som urovekkende. Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes sa fredag at Russland har styrket sin militære tilstedeværelse i regionen.

– Det er cirka 100.000 soldater støttet med avanserte og tunge våpen, luftvern og en del kystforsvarskapasiteter som ligger rundt Ukraina, sa viseadmiral Stensønes til TV 2.

Ber USA om hjelp

Dagen før NATOs utenriksministre møtes i Latvia, ber landets forsvarsminister USA om hjelp. NATO har allerede et forsterket militært nærvær i Baltikum og Polen, som utgjør alliansens kollektive forsvar og avskrekking i regionen.

Amerikanske soldater jobber med missilsystemet Patriot på en militærbase i Tyrkia. Foto: BULENT KILIC/AFP/NTB

Latvia ønsker et permanent amerikansk militært nærvær for å avskrekke Russland, sier landets forsvarsminister Artis Pabriks ifølge Reuters.

Han går også inn for at Latvia kjøper inn det amerikanske luftvernsystemet Patriot.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier til det latviske nyhetsbyrået LETA at forsvarsalliansen raskt kan deployere over 40.000 soldater, hvis nødvendig.

– Vi ønsker ikke å føre krig. Tvert imot – vi ønsker å forhindre russisk aggresjon, sa Stoltenberg under et besøk på en latvisk militærbase mandag, ifølge The Baltic Times.

Stoltenberg sier at alliert tilstedeværelse i de baltiske landene hindrer en ytterligere forverring av situasjonen på NATOs østflanke.

NATOs «akilleshæl»

Den polsk-litauiske grenseregionen, som strekker seg fra den russiske Kaliningrad-provinsen i nordvest til Hviterussland i sørøst, spiller en viktig rolle i NATOs forsvars- og forsterkningsplaner.

Ifølge eksperter er det såkalte Suwalki-gapet, grenseområdet mellom Litauen i nord og Polen i sør, NATOs «akilleshæl» i Østersjøregionen. Den eneste veiaksen mellom Polen og de baltiske land går via Suwalki-gapet, som er oppkalt etter byen Suwalki i Polens nordøstlige hjørne.

Under en pressekonferanse fredag gjorde NATOs generalsekretær det klart at maktbruk mot Ukraina fra Russlands side vil få konsekvenser.

Den russiske styrkeoppbyggingen i grenseområdene er ifølge NATO-sjefen uvanlig stor og inkluderer stridsvogner, artilleri, armerte enheter, elektroniske krigføringssystemer og kampstyrker.

Mandag beklaget Stoltenberg at Russland ikke vil samarbeide med NATO. Han uttrykte fortsatt håp om dialog, samtidig som han understreket at det er viktigere enn noensinne at en samlet allianse sikrer avskrekking.