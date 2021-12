Onsdag kan Liverpool slå 94 år gammel rekord

Onsdag fra kl. 20.15: Se Everton-Liverpool på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.

– Det er bare til å applaudere måten de går ut i kampene på. De klinker til fra avspark, suser i strupen på motstanderen, setter et enormt tempo og er ekstremt vanskelige å stå imot, roser TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Liverpool har tangert en 94 år gammel rekord. Mot Everton kan den bli slått.

De røde fra Merseyside har scoret to mål eller mer i 17 kamper på rad i alle turneringer. Det har ingen lag i den engelske toppdivisjonen gjort siden Sunderland i 1927, ifølge Liverpools nettsider og The Times.

Med 39 mål på 13 kamper har de også scoret klart flest i Premier League. Liverpool har aldri scoret flere på dette stadiet av sesongen, ifølge Reuters.

Liverpools målshow Leeds-Liverpool 0-3 (PL) Liverpool-AC Milan 3-2 (CL) Liverpool-Crystal Palace 3-0 (PL) Norwich-Liverpool 0-3 (ligacup) Brentford-Liverpool 3-3 (PL) Porto-Liverpool 1-5 (CL) Liverpool-Manchester City 2-2 (PL) Watford-Liverpool 0-5 (PL) Atlético Madrid-Liverpool 2-3 (CL) Manchester United-Liverpool 0-5 (PL) Preston-Liverpool 0-2 (ligacup) Liverpool-Brighton 2-2 (PL) Liverpool-Atlético Madrid 2-0 (CL) West Ham-Liverpool 3-2 (PL) Liverpool-Arsenal 4-0 (PL) Liverpool-Porto 2-0 (CL) Liverpool-Southampton 4-0 (PL)

Svakheten

Samtidig er 2-3-tap borte mot West Ham, 2-2 hjemme mot Brighton og 3-3 borte mot Brentford riper i lakken for Jürgen Klopp.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener at Liverpool fortsatt ikke er helt der de var da de snuste på 100 poeng i Premier League.

– De er litt skjørere bakover. De slapp til ting før òg, men nå virker det som at det er litt oftere feil i bakre rekker enn akkurat i de supersesongene. Spesielt i den ene, da de knapt slapp inn mål frem til jul, påpeker Stamsø-Møller.

AKILLESHÆL: Hvis Liverpool hadde holdt seg til ett baklengsmål mot Brighton eller to mot Brentford, hadde de ledet ligaen. Her diskuterer Jürgen Klopp med Ibrahima Konaté og Virgil van Dijk. Foto: PETER POWELL

På den andre siden trekker han frem flere av enkeltspillerne offensivt.

– Noen deler av spillet kan de skru litt til, men offensivt har de ikke vært bedre enn nå, mener han.

Alexander-Arnolds forklaring

Stamsø-Møller mener blant annet at Mohamed Salah og Trent Alexander-Arnold aldri har vært bedre.

Sistnevnte, som har levert sju målgivende pasninger fra backposisjon, peker på samhandlingen langs høyresiden.

– De tre-fire siste årene har det hele tiden vært meg og Mo (Salah) der. Den høyre sentrale midtbanespilleren er blitt endret og rotert, men vi har hele tiden vært der. Vi har bygget en god samhandling. Vi forstår hverandres spill bedre og verdsetter det mer enn i noen annen sesong, sier Alexander-Arnold til Premier League Productions.

SUPERFORM: Trent Alexander-Arnold har allerede slått sju målgivende pasninger i Premier League. Bestenoteringen hans er 13 i én ligasesong. Foto: Peter Byrne

– Vinner ikke ligaen

Til tross for Liverpools herjinger fremover, tipper verken Thorstvedt eller Stamsø-Møller dem som ligamester.

Begge understreker riktignok at de ser for en en uhyre tett kamp mellom Manchester City, Chelsea og Liverpool.

– Det er ekstremt vanskelig å si. City er sabla gode, men de har kampene hvor det bare butter imot. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg sa City før sesongen, så jeg står på det, sier Thorstvedt.

– Jeg har hatt en følelse hele tiden på at Chelsea vinner. De er så fæle å slå. De er ikke like gode på sitt beste, men holder det jevne nivået. Det er en «ligamester-look» over dem, synes Stamsø-Møller.

