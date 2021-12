Tror Liverpool kan få klubblegenden sparket

Onsdag fra kl. 20.15: Se Everton-Liverpool på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.

«The Toffees» står med sju kamper uten seier. På formtabellen, som baserer seg på de seks siste kampene, ligger de helt nederst.

Da Rafael Benítez ble ansatt, var mange supportere svært skeptiske. Spanjolen opplevde å bli truet før han signerte. Årsaken var hans kultstatus i den røde delen av Liverpool.

LIVERPOOL-HELT: Rafael Benítez ble svært populær da han ledet Liverpool til Champions League-tittelen i 2005. Foto: Rebecca Naden

Favoritten til å få sparken

Fem måneder senere leder Benítez det lite flatterende sparke-racet til de britiske bookmakerne.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror at spanjolen må unngå et ydmykende tap mot Liverpool for å overleve.

TV 2S FOTBALLEKSPERT: Simen Stamsø-Møller. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Jeg tror absolutt det kan være en skjebnekamp for hans del, sier Stamsø-Møller.

Han påpeker at Benítez kom inn uten noe særlig å gå på. Det på grunn av fortiden hos erkerivalen.

– Han er helt avhengig av veldig gode resultater for å ha supporterne og spillerne i ryggen. Hvis han ikke får det, har man kommet dit at et stortap kan koste ham jobben, tror Stamsø-Møller.

– Hva hvis det blir et 0-1-tap?

– Jeg tror ikke det. Men hvis de er helt ute av det og taper 0-1, kan det være han ryker, spekulerer TV 2s ekspert, som legger til at kampen også er en perfekt anledning til å slå tilbake og få sesongen på rett kjøl.

Evertons svake form Manchester United-Everton 1-1 Everton-West Ham 0-1 Everton-Watford 2-5 Wolverhampton-Everton 2-1 Everton-Tottenham 0-0 Manchester City-Everton 3-0 Brentford-Everton 1-0

Luke Edwards i The Telegraph mener at misnøyen er i ferd med å vokse til sinne blant Everton-supporterne.

– Da han gikk dit, sa jeg at det var gal klubb for ham. Jeg tror ikke han kunne valgt en verre klubb, og han kommer ikke til å få tid. Vi går inn i Merseyside-derbyet denne uken, og det kan være dråpen som får begeret til å flyte over. Jeg tror ikke de kommer til å sparke ham, men fansen kan vende seg mot ham, sier fotballjournalisten til BBC.

SVAK FORM: Rafael Benítez fikk en god start, men deretter har en svært svak rekke fulgt. Ekspertene mener at han har mindre tålmodighet hos supporterne enn andre managere ville hatt i Everton. Foto: Peter Byrne

Lokalavisen Liverpool Echo spår at det kan ende opp med en «giftig atmosfære» på Goodison Park dersom de blå ikke starter kampen bra.

Selv tror ikke Benítez at det vil skje.

– Forhåpentligvis ikke, jeg tror fansen er smarte og vet at vi trenger dem, sier den pressede 61-åringen på pressekonferansen.

Everton-styret refses

Den iranske milliardæren Farhad Moshiri kjøpte seg inn i klubben vinteren 2016. Nå er han hovedaksjonær. Det uttalte målet har vært å få Everton tilbake til eliten i engelsk fotball.

Et av stegene på veien dit har vært å bygge en ny arena. Det er de i gang med. På overgangsmarkedet har de imidlertid mislyktes fullstendig, mener Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher.

– Rundt 500 millioner pund (ca. seks milliarder kroner) er blitt brukt, og det meste er kastet bort på gjennomsnittlige, upålitelige Premier League-spillere, skriver han i sin spalte for The Telegraph.

GAMLE VENNER: Jamie Carragher hadde Rafael Benítez som manager i Liverpool i sine beste år i karrieren. Han tror også at Benítez sitter utrygt med en dårlig derby-opplevelse, men først og fremst fordi supporterne virkelig vil vende ham ryggen. Foto: EDDIE KEOGH

– Gitt hvor mye som er blitt brukt for å investere i den, er stallen Benítez tok over uakseptabel, fortsetter han.

Nøkkelspiller ute

Carragher kaller fjorårets James Rodriguez-signering for en økonomisk katastrofe, og mener det ledet til at Benítez fikk lite handlerom i sommer da han måtte nøye seg med å hente Demarai Gray, Andros Townsend og Salomón Rondón for rundt 20 millioner kroner totalt.

Stamsø-Møller påpeker at en del skader på deres viktigste spillere, særlig Dominic Calvert-Lewin, har bidratt til den dårlige formen.

– Jevnt over er tilfellet at Benítez ikke har en veldig god stall, men han får heller ikke det beste ut av hver enkelt. Noen, som Doucouré og Gray, men det trengs mer for at de skal gjøre det skikkelig bra i Premier League, mener TV 2s fotballekspert.

VIKTIG: På grunn av en tåskade har Dominic Calvert-Lewin bare spilt tre Premier League-kamper. Likevel er han delt Everton-toppscorer med sine tre mål. Han skal være nær et comeback, men det blir ikke mot Liverpool. Foto: Richard Sellers

– Generelt, ser man på mannskapet deres, er det ikke veldig høyt nivå. De gjør det kanskje litt dårligere enn forventet, vurderer han.

