Vårt Land-kommentator utsatt for hacking

Emil André Erstad er utsatt for hacking og identitetstyveri. Hackerne krever 30 000 kroner i løsepenger.

Kommentatoren skriver på sin Facebook-profil at han er utsatt for identitetstyveri og hacking.

– Jeg blir presset for 30 000 kroner for at vedkommende skal slette innholdet.

Erstad skriver at han er i kontakt med politiet for å stoppe saken.

Han ber alle som får melder fra han om å ikke åpne meldinger fra han og slette meldingene.

Til TV 2 skriver han at han ikke ønsker å kommentere saken i kveld fordi han er opptatt med å jobbe med politiet.