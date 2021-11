Folkhälsomyndigheten: Omikronsmitte bekreftet i Sverige

Et tilfelle av omikron er påvist i Sverige, varianten ble påvist i en prøve tatt for litt over en uke siden fra en person bosatt i Region Skåne.

Personen hadde nylig kommet tilbake fra et opphold i Sør-Afrika og prøven ble sekvensert innenfor rammen av den pågående nasjonale overvåkingen av koronaviruset.

– Det var forventet at vi ville få påvist varianten også i Sverige, fordi den ble oppdaget i flere andre land i Europa. Informasjonen vi har om varianten, gjør at vi bør ta den på største alvor inntil vi har mer kunnskap, sier Karin Tegmark Wisell, direktør i Folkehelsemyndigheten i Sverige.

Mistenker flere tilfeller

To personer som ankom Jönköping i Sverige fra Sør-Afrika har også testet positivt for korona. Helsemyndighetene i Sverie frykter at også disse er smittet med omikron-varianten.

– Prøvene er sendt til Folkehelsemyndighetens laboratorium for sekvensering, det sier smittevernoverlege i byen Malin Bengnér til Dagens Nyheter.

De smittede har fått beskjed om å gå i isolasjon, og det pågår smittesporing.

Finland mistenker to tilfeller

Også i Finland mistenkes det å være to tilfeller av den nye omikron-varianten, ifølge det finske folkehelseinstituttet.

Lokale myndigheter har beordret at de to personene til å isolere seg og har kartlagt nærkontaktene deres, ifølge det finske folkehelseinstituttet (THL).

I begge de mistenkte tilfellene har de smittede hatt forbindelse med utlandet. THL vil ikke si hvilke land det er snakk om før det er slått fast at tilfellene er av omikron-varianten.

Prøveresultatene fra de to smittede vil komme innen en uke, sier THL.

Saken oppdateres.