Rødt om budsjettenigheten: – De aller rikeste kan puste lettet ut

Klokken 17.00 mandag kunne Ap, SV og Senterpartiet presentere en budsjettenighet etter to uker med dragkamp.

– De aller rikeste kan puste lettet ut, mener finanspolitisk talsperson i Rødt Marie Sneve Martinussen .

– Trengs kraftigere lut

Hun viser til at regjeringen holder på skatteforliket og freder selskapsskatten.

– Det gjør at den rikeste énprosenten betaler lavere skatt enn mange vanlige arbeidsfolk. Det trengs kraftigere lut for å snu forskjellsutviklingen, sier hun.

Samtidig mener Rødt budsjettforliket viser at det hjelper å si tydelig ifra og legge press.

– Nå får vi på plass feriepenger for de som har vært arbeidsledige og snudd flere av Høyre-regjeringas usosiale kutt, for uføre og for andre. Det er gledelig. Samtidig er det fortsatt mye som er grått, og noe er til og med blått, i det rødgrønne budsjettforliket, sier hun.

– Overselger budsjettet

Venstre-leder Guri Melby mener de tre budsjettkameratene overselger den grønne profilen.

– Veibruksavgift-skjermingen reverseres litt, men ikke helt. Styrking av Enova hjelper på sikt, men ikke nå sier Melby.



Hun tviler på at dette budsjettet kutter mer CO2 enn Solberg-regjeringens budsjett.

IKKE IMPONERT: Venstre-leder Guri Melby tror ikke det nye budsjettet kutter mer utslipp enn Solberg-regjeringen. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Senterpartiet vant kampen om bilavgiftene, konstaterer hun.

Heller ikke Miljøpartiet De Grønne er imponert. Finanspolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug hevder enighet viderefører dagens oljepolitikk.

– Det er fullt kjør i oljepolitikken fortsatt, sier Haug til TV 2.

– De stopper jo 26.konsersjonsrunde?

– Det er veldig hyggelig, men de siste åtte årene har 523 av 545 tildelinger skjedd i forhåndsdefinerte områder. Derfor er dette bare som å fjerne støttehjulene på sykkelen til oljeindustrien, mener Haug.

– Gedigen skuffelse

Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi (Frp) mener SV har hjulpet Ap med å gjennomføre sin plan for de neste hundre dagene.

– Men prisen for det er høy. Det er en skatte- og avgiftsskjerpelse. Avgiftene går opp, drivstoffavgift går opp. Det er ingen ekstraordinære tiltak for å avhjelpe situasjonen med ekstreme strømpriser. Det er en gedigen skuffelse, mener Limi.

Han mener prisen for dette forliket blir ganske høyt for vanlige folk, og mener i motsetning til MDG at det er dramatisk at 26.konsesjonsrunde i 2022.

– De stopper i realiteten oljeleting i nye områder, det kan være ganske dramatisk både for verdiskapning og arbeidsplasser i Norge. Å stanse den 26. konsesesjonsrunden er første skritt mot en avvikling og ikke utvikling som Ap har vært opptatt av.

SKUFFET: KrF-leder Olaug Bollestad mener SV burde prioritert bistandsbudsjettet høyre. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

KrF: Skuffet over bistandskutt

KrF-leder Olaug Bollestad er skuffet over at SV ikke har klart å fjerne hele kuttet i bistandsbudsjettet.

– Der ligger det fortsatt et kutt på 750 millioner, så her er det for lite for de fattigste i verdens, sier Bollestad.

Hun mener samtidig at det er verdt å rose budsjettkameratene for å ha forbedret budsjettet hennes egen regjering la fram.

– Det er gjort en god jobb på tannhelse. Det er positivt. Så raus kan jeg være, sier Bollestad.