Avslører ukjent drama før gullet: – Hva er det som skjer med meg?

7. august 2021. Jakob Ingebrigtsen blir historisk og løper inn til OL-gull på 1500-meter med tiden 3.28,32.

Men dagene før den olympiske rekorden ble annerledes enn ventet.

I boken «Gjerts metode» forteller trener og far Gjert Ingebrigtsen om en unormal hendelse i forkant av finalen i Tokyo.

Ble bekymret

Team Ingebrigtsen ankommer hovedstaden i Japan og som vanlig er Jakob Ingebrigtsen, gullfavoritt på 1500-meter, svært avslappet.

Men bare dager før OL-gullet skal deles ut, merker Gjert at noe er annerledes.

«Jeg merket at han har beveget seg bort fra det normale og over i en modus jeg kun har observert et par ganger tidligere. Jeg kan se det på ham, og jeg føler det», skriver Gjert Ingebrigtsen i boken.

Tre dager før finalen spiser Jakob mindre enn han pleier.

– Hva er det som skjer med meg? spurte en bekymret 20-åring den gang.

Gjert har allerede ved flere anledninger observert at sønnen har lastet opp på tallerkenen det han normalt spiser, for å så gå fra to tredeler.

Lyst brød og nugatti

Da Jakob Ingebrigtsen fortalte faren at han ikke hadde lyst på maten i spisesalen, tok Gjert Ingebrigtsen umiddelbart grep.

Han løp på supermarkedet og kjøpte baguetter og nugatti. Noe Jakob har elsket å spise siden barndommen. På den måten fikk han i seg den energien han trengte for å kunne prestere.

«Jeg gjorde ikke det fordi jeg er bekymret, men fordi jeg ikke vil at han skal bekymre seg», forklarer Gjert i boken.

I et intervju med TV 2 tidligere i høst, fortalte Jakob om at han merket en fysisk forandring mot slutten av tiden han var inne i den ekstreme OL-bobla.

– Siden OL er et så spesielt mesterskap, og særlig for meg personlig som har jobbet så målrettet mot OL i Tokyo, så blir det sånn at det ikke bare slår inn mentalt, men også fysisk at det står mye på spill, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2, og fortsetter:

– Det er litt kult å ha opplevd det. At hvis det mentale er på plass, så følger det fysiske etter. Kroppen responderer på det man gjør, og spisser for å få ut maks.

– Hvordan artet det seg. Mistet du matlysten?

– Nja, det er sånn at når man nærmer seg store ting så blir man nervøs. Og da reagerer kroppen på ulike måter. For eksempel at man kvitter seg med litt dødvekt for å kunne yte maksimalt. Det er jo litt digg at kroppen gjør det av seg selv, smiler han.

Med næringen han trengte innfridde Jakob Ingebrigtsen favorittstempelet og slo sin rival Timothy Cheruiyot, og tok OL-gullet han drømte om som 12-åring.