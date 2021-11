UP reddet dagen – med engangshanske og litt kaffe

Hverdagen for patruljene til Utrykningspolitiet (UP) handler ikke bare om å knipe folk som kjører for fort eller gjør andre feil i trafikken. Selvsagt er kontroller av for eksempel fart og rus viktig , men UP-patruljene gjør også mye mer.

– Det er en del av jobben vår å hjelpe bilister som står langs veien med et eller annet problem. Nå vinterstid kan det være forskjellige utfordringer som melder seg, og da bidrar vi mer enn gjerne. Det vi ikke kan løse på stedet, sørger vi for å varsle om – som eksempelvis når noen opplever at batteriet er tomt for strøm, sier Anders Sjøtrø, distriktsleder for UP i Midt-Norge, til Broom.

Han kan fortelle om et oppdrag av det virkelig kreative slaget etter en episode i Kristiansunds-distriktet nylig.

Stoppet for å spørre UP om veien - det var ikke så smart

– En del av jobben vår er å hjelpe folk som får problemer langs veien, sier Anders Sjøtrø i UP i Midt-Norge. Foto: Arne Rovick, TV2

Dørlåsene var frosset

– Ja, vår patrulje var helt tilfeldig innom parkeringsplassen til utfartsområdet Prestmyra mot slutten av en vakt.

Da de skulle kjøre videre, kom det en kar løpende og lurte på om de kunne hjelpe en godt voksen dame med å komme seg videre. Hun hadde vært på tur, og da hun kom tilbake til bilen hadde dørlåsene frosset. Og da var gode råd dyre.

Fylte opp engangshanske

– Politioverbetjent Leif Ragnar Hoseth gikk løs på utfordringen, og prøvde å løse problemet på forskjellige måter uten å lykkes. Varmt vann, som er et mirakelmiddel i slike tilfeller, fantes selvsagt ikke på stedet, men Hoseth kom på at han jo hadde en skvett kaffe igjen på termosen ennå, forteller Sjøtrø.

Patruljebilene er utstyrt med engangshansker, noe som er ekstra langt fremme i bevisstheten i disse pandemi-tider. Dermed var løsningen klar: Han fylte opp en engangshanske med kaffen, og klemte denne mot den gjenstridige dørlåsen en liten stund.

– Det gjorde susen, isen tinte og en fornøyd bilist kunne komme seg på plass bak rattet og ta fatt på hjemturen, forteller Sjøtrø til Broom.

Han minner om at vinteren er over oss igjen:

– Vi oppfordrer alle om å overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt, være oppmerksomme og - ikke minst - kjøre etter forholdene, avslutter han.

UP: – Vi ber ofte bilister gasse på

Video: Den gangen en Opel var verdens raskeste