Faren solgte huset for å betale for reisen. Nå får han ikke kontakt med familien

IRAK (TV 2): For fire måneder siden forlot familien hans Irak for å starte et nytt liv i Storbritannia. Nå frykter Rezgar Hussein at konen og hans tre barn var om bord i båten der 27 migranter druknet forrige uke.

Tydelig utmattet og fortvilet møter Rezgar oss i hjembyen Darbandikhan i Irak. Vi møter ham i huset til slektninger, for familiens hjem solgte han for å betale menneskesmuglere.

Pengene skulle sørge for at kona Kajal (45), eldstedatteren Hadia (22), sønnen Mobin (16) og den yngste jenten Hezy (7) kom seg frem til Storbritannia for å starte et nytt og bedre liv.

– Alle fedre har et ønske om å gjøre det beste for sine barn, sier Hussein til oss.

FRYKT: Rezgar er redd konen og barna druknet da de forsøkte å krysse den Engelske kanalen. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Solgte huset og lånte penger

Det var barna selv som utrykte et ønske om å forlate Irak. De to eldste var gode i engelsk, og begge drømte om å utdanne seg til leger i Storbritannia.

– Jeg solgte huset for dem og jeg lånte ti tusen dollar. Jeg sa: Jeg vil bare at dere skal være lykkelig. For meg går det fint, forteller Rezgar.

Etter at huset ble solgt for fire måneder, forlot kona og barna Darbandikhan. De reiste til Tyrkia og videre til Italia med båt. Deretter gikk ferden videre til den franske havnebyen Calais. Nesten 500 000 kroner hevder Rezgar at de har betalt menneskesmuglere for å komme seg dit.

Snakket sammen daglig

Underveis snakket Rezgar med barna og kona daglig. Med jevne mellomrom sendte familien bilder fra ferden. De siste bildene han fikk var av datteren Hezy.

SAVNET: Dette bildet skal ha blitt tatt kort tid før kona og barna forsvant. Foto: Privat

De er tatt på en strand vest i Frankrike, kort tid før den siste samtalen Rezgar hadde med familien.

– De ringte og fortalte at nå har vi vært i båten i fem minutter. Det var 23. november, tirsdagen, forteller Rezgar.

Venter på livstegn

Han frykter at båten de var ombord i er den samme som ble funnet dagen etter. Den var fullastet med migranter og flyktninger da den forliste. Onsdag forrige uke varslet et fiskefartøy om at det fløt døde kropper i havet utenfor den franske kysten. 27 druknede mennesker ble hentet opp fra havet den dagen.

– Jeg har ikke fått noen nyheter. Lever de eller er de døde, sier Rezgar fortvilet.

UTLÅLMODIG: Rezgar Hussein venter fortvilet på svar. Foto: Bent Skjærstad

Huset han bor i er fullt av familie og venner. Mange kommer for å kondolere, og det gjør Rezgar sint. Han har enda troen på at konen og barna fortsatt lever.

Telefonen holder han i hånden hele tiden.

Håpet er at neste gang den ringer får han beskjed om at de alle er i live.