Enighet i budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene

Budsjettenigheten fører ikke til at det blir dyrere å kjøre bil i Norge neste år.

Saken oppdateres.

Partilederne for SV, Ap og Sp holder pressekonferanse om budsjettenigheten i Stortingets vandrehall klokken 17.

– Dette er ikke noe tilleggsbudsjett, men et ekte budsjett vi er blitt enige om, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har landet et godt budsjett som er sosialt og rettferdig for vanlige folk. Et budsjett som svarer på det tydelige signalet velgerne ga ved valget i høst - med ny politikk som vil merkes i folks liv, sier Støre.



Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) , finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) under pressekonferansen i Vandrehallen. Foto: Annika Byrde/NTB

Brillestøtte tilbake

Budsjettenigheten med SV fører ikke til at det blir dyrere å kjøre bil i Norge neste år. Ifølge finansministeren får 82 prosent lavere eller likt skattetrykk.

– For en vanlig bilist i Norge vil ikke kostnadene gå opp, de vil være de samme som i år, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

SV har fått gjennomslag for å stoppe forslaget om at uføre som klarer å jobbe litt skal miste trygd, og Erna Solbergs kutt i barnetillegg for uføre oppheves.

Det blir gratis halvdagsplass i SFO for landets førsteklassinger, og barn får brillestøtten tilbake og bostøtten økes igjen, sier Audun Lysbakken.

– Etter mange år med forlik som har gitt mest til dem som har mest, har vi nå en enighet som reverserer det ene usosiale kuttet etter det andre som Erna Solberg har gjennomført, sier Lysbakken.

Flere unge skal få billigere tannlege, det blir mer støtte til barn og unge som trenger tannregulering og kapasiteten i den offentlige tannhelsetjenesten skal økes, opplyser SV.

Støre opplyser at ordningen med feriepenger for de permitterte og ledige er på plass.

En av de største flokene for den nye Ap-Sp-regjeringen er løst når det nå er budsjettenighet om at permitterte og ledige skal få feriepenger til sommeren.

Fakta om endringene i statsbudsjettet: Dette er endringene i Ap-Sp-regjeringens statsbudsjett etter enigheten med SV: * Permitterte og arbeidsledige får rett til feriepenger på samme måte som de fikk i fjor. Dette settes det av rundt 1,2 milliarder kroner til. * Det blir ikke noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel neste år. * CO2-avgiften for oljebransjen økes kraftig. * Kuttet i friinntekter for uføre blir fjernet. * Kuttet i brillestøtte til barn reverseres. * Gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger. * Det settes i gang en tannhelsereform. Flere unge får billigere tannlege, støtten til tannregulering for barn økes og kapasiteten i tannhelsetjenesten skal økes. * Kutt i skogvern stanses. * Det legges fram en lovendring om at barnetrygden ikke skal regnes med i sosialhjelpen til familier. * Kollektivtrafikken får en krisepakke på 500 millioner kroner. (NTB)

Grønt budsjett

Regjeringen til Støre har fått hard kritikk for at det ikke ble satt av penger til feriepenger til folk som ble permittert eller mistet jobben i koronakrisen.

I forbindelse med enigheten med SV om endringene i statsbudsjettet har regjeringen fått dette på plass. Dermed imøtekommes et krav fra fagbevegelsen og venstresiden.

– Vi har sikret et opplegg som gjør at det som gjaldt for folk som var ledige og permitterte i 2020, også vil gjelde i 2021. Vi finner 1,2 milliarder kroner pluss til dette, sier Støre.

Statsministeren beskriver budsjettet som det grønneste budsjettet på mange år.

– Dere vil se en politikk som satser på næring, klimakutt og grønn politikk, med ordentlige virkemidler, sier Støre.

SV har ifølge TV 2s kilder klart å omdisponere om lag 8 milliarder kroner på budsjettet, men får ikke endret på oljeskatten.

– SV har vært tydelige på at vi vil kreve innflytelse i oljepolitikken. I avtalen blir det slått fast at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022, og at CO2-avgiften på oljebransjen økes kraftig, med 28 prosent, sier SV.

Finanspolitikerne på Stortinget måtte i helgen koble inn partilederne for å få bedre framdrift i dragkampen om budsjettet.

Budsjettenigheten med SV fører ikke til at det blir dyrere å kjøre bil i Norge neste år. Ifølge finansministeren får 80 prosent lavere eller likt skattetrykk.

– For en vanlig bilist i Norge vil ikke kostnadene gå opp, de vil være de samme som i år, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

To uker med forhandlinger

Samtalene startet mandag 15. november. Etter to uker med forhandlinger skal partene ha blitt enige, og de rekker dermed med god margin fristen for å bli enige før finansdebatten, som finner sted førstkommende torsdag.

De tre forhandlingslederne Eigil Knutsen (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) har fremhevet at det har vært god framdrift og god tone. Men tidvis har det vært klart at samtalene gikk tregere.

En uke ut i forhandlingene ble de parlamentariske lederne koblet på etter at Ap og Sp mente det gikk for sakte framover. Det ble framhevet at de kun skulle diskutere status og prosess, og ikke gå inn i selve forhandlingstemaene.