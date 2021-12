Ordfører peker på Valhammer til å danne byråd

Bergen har vært uten byråd i syv dager, etter at byrådet gikk av etter nederlag i bybanedebatten.

Flertallet - med Høyre i spissen - vedtok onsdag i forrige uke å legge Bybanen i tunnel, og ikke over Bryggen slik det sittende byrådet ønsket.

Nå har ordfører Rune Bakervik (Ap) pekt på hvem han mener skal starte forhandlinger om nytt byråd.

– I denne situasjonen har det vært naturlig for meg som ordfører å lytte til og rådføre meg med bystyret, for å avklare hvilket parlamentarisk grunnlag som finnes for et nytt styringsdyktig byråd, sier ordfører Rune Bakervik i en pressemelding.

Bybanen i Bergen splitter byen i to. Dersom ingen snur, står hele bybaneprosjektet til Åsane i fare. Foto: Erik Teige / TV2

– Etter politiske sonderinger og tilbakemeldinger fra bystyret, har jeg i dag sendt brev til, og utpekt, Roger Valhammer som den kandidaten som kan samle størst oppslutning i bystyret for sitt byråd, sier ordføreren.

Lettet: – Nå blir det bybane

Roger Valhammer møtte pressen klokken åtte torsdag kveld. Han legger ikke skjul på at han er lettet.

– Dette har vært en spesiell situasjon for byen. Det er ikke en heldig å være uten byråd. Nå får vi bygget Bybane til Åsane, noe jeg er glad for, sier Valhammer til TV 2.

Valhammer har gjort det klart at premisset for at han blir ny byråd, er at Bybanen legges over Bryggen.



– Hvor sikker er du nå på at banen legges over Bryggen?

– Jeg er så sikker som jeg kan være i denne situasjonen.

Dramatikk i Rødt

Torsdag kveld kallet Sp-politikerne Steinulf Tungesvik og Stig Togersen inn til pressekonferanse torsdag kveld. Under pressekonferansen kommer det frem at det er nytt flertall for bybane over Bryggen.

De pekte også på Roger Valhammer som ny byråd.

Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Årsaken til at Valhammer - og alternativet over Bryggen - nå har flertallet bak seg er at tidligere gruppeleder for Rødt i bystyret, Odd Arild Viste, bryter med eget parti.

På pressekonferansen sa han at han kommer til å be om forhandlinger med det avgåtte byrådet for å finne løsninger for å hindre et byråd utgått av høyresiden. Bybane over Bryggen vil være en del av dette.

Dermed bryter de tre med egne partier, og sikrer flertall for at bybanen skal gå langs Bryggen.

Stiller krav

Trioen kommer imidlertid til å stille flere krav i forhandlingene om dagløsning, deriblant at banen skal drives av batterier fra første dag, slik at det ikke bygges master og kjøreledninger over Bryggen.

Valhammer tror kravene er et godt utgangspunkt for en god og ryddig diskusjon.

– Det har selvsagt vært dialog mellom partene de siste dagene, men jeg var ikke sikker før i kveld, sier Valhammer til TV 2.

Trengte mer tid

Mandag måtte ordføreren utvide fristen, da det ikke var et parlamentarisk grunnlag for nytt byråd. Da hadde alle gruppelederen hatt møter med ordføreren til ingen nytte.

– Opplever du at det er noen som har vilje til å ta ansvaret med å dannet et nytt byråd?

Det er ordfører Rune Bakrvik (i midten) som har hatt den vanskelige jobben med å peke på arvtakeren til det avgåtte byrådet. Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2

– Ja, det gjør jeg. Det er derfor jeg i dag har gitt noen litt mer tid, slik at de får gjort sine endelige avklaringer, sa Bakervik til TV 2 på mandag.

Fastlåst situasjon

Den politiske situasjonen har vært svært fastlåst.

Opposisjonen som fikk flertall for tunnelalternativet, med høyres gruppeleder Harald Victor Hove i spissen, hadde ikke et parlamentarisk flertall.

Før bystyret stemte over bybanetraseene, gikk Roger Valhammer på talerstolen og Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2

Rødt var nemlig tydelige på at et Høyre-byråd ikke har livets rett - selv om de står sammen i bybanedebatten om tunnelalternativet.

Hove selv har sagt at han ikke er interessert i å danne byråd uten KrF og Venstre. De to partiene står dermed knallhardt på alternativet over Bryggen.