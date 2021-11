Reagerer på Gullballen-timing: – Veldig, veldig rart

Mandag kveld kåres verdens beste fotballspillere i den svært prestisjetunge Ballon d'Or-kåringen.

Prisutdelingen til de beste spillerne på henholdsvis kvinne- og herresiden er lagt til en dato hvor de kvinnelige landslagene er på samling.

Barcelonas Ingrid Syrstad Engen, som følger utdelingen fra samling med det norske landslaget, er kritisk til timingen.

– Det er veldig, veldig rart at det ikke går an å legge det til en dato som passer for både de nominerte herrene og kvinnene. Så ser jeg at mine lagvenninner har reist likevel, og fått fri fra sine nasjonale forbund.

Hun mener det aldri hadde skjedd at kåringen hadde funnet sted samtidig som en internasjonal pause for herrespillerne.

– Jeg hadde ikke forventet at det skulle komme nå. Jeg føler vi har kommet lengre enn det. Det er snakk om å vente noen dager, så er vi ferdige med den internasjonale pausen. Det burde mann tatt hensyn til, sier Engen.

Hun får støtte av Vålerengas Elise Thorsnes i TV 2s Ballon d'Or-studio.

– Det er kritikkverdig at de ikke klarer å sjekke internasjonal dato på kvinnesiden, og legger arrangementet midt i en landslagssamling, sier hun.

På spørsmål om kvinnene burde hatt et eget arrangement eller være en del av samme arrangement som herren, slik det er i dag, svarer Thorsnes slik:

– Jeg tror den opplevelsen Ada Hegerberg hadde da hun vant og møtte Ronaldo, var stor. Jeg hadde i hvert fall ønsket å være der med de andre.

I 2018 ble Ada Hegerberg den første kvinnelige mottakeren av prisen.

Tidligere spiller for Arna-Bjørnar, Kolbotn og Vålerenga, Sigrid Heieren Hansen, er også kritisk til timingen, og peker samtidig på fraværet av Caroline Graham Hansen på listen over de nominerte.

– Det er også litt å pisse på det når Caroline Graham Hansen ikke er nominert. Enten gjør man det hundre prosent eller så kan man drite i det. Nå tenker jeg at det tydelig er plan B, og det mener jeg at vi har kommet forbi, sier hun tydelig.

– Jeg er usikker på om det med Graham Hansen kan brukes som et argument mot dem. Det er tross alt mange nominerte fra Barcelona allerede, og det er en subjektiv vurdering, innvender TV 2-ekspert Erik Thorsvedt.