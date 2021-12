Ikke mottatt nettvarene dine? Dette kan være grunnen

Etter snart to år med pandemi har nordmenn blitt enda mer komfortable med å handle på nett. Samtidig har nettsvindel økt kraftig.

Ifølge tall fra NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) har 13 prosent av nordmenn som handlet på nett det siste året ikke mottatt varen eller tjenesten de betalte for.

– Det er et overraskende stort antall, sier teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen, som peker på flere årsaker til at såpass mange ikke har mottatt det de har handlet på nett akkurat i år.

ADVARER MOT SVINDEL. Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen har selv ventet på en ny iPhone siden september. Foto: God morgen Norge.

– En del av de 13 prosentene er kunder som har handlet i falske nettbutikker, men det er også de som har handlet i legitime nettbutikker som sliter med å få tak i og transportert varene.

Mange fabrikker er hardt rammet av pandemien, noe som har ført til at det er mangel på varer og komponenter til vare. I tillegg har flere bedrifter har gått konkurs.

– Jobber du på en fabrikk, så sier det seg selv at du ikke kan sitte på Zoom og jobbe, slik mange nordmenn har kunnet – i hvert fall de som jobber med kunnskap og informasjon. I tillegg har vi en fraktkrise på toppen, der containermangel har rammet de fleste vareområder, forteller Nygård-Hansen.

Teknologi-gaver i fare

Mange har allerede gjort sine erfaringer, men rundt juletider vil enda flere oppdage at det er vanskelig, om ikke umulig, å få tak i populære julegaver som mobiltelefoner, nettbrett og spillkonsoller.

– Teknologien i disse varene består av mange forskjellige komponenter. Hvis en produsent av én eneste komponent går konkurs eller ikke produserer nok, sliter man. Det kan være en liten komponent til ti øre stykket, så det er ikke nødvendigvis prisen som er avgjørende, forteller Nygård-Hansen

– En iPhone, for eksempel, består av komponenter fra 43 land på seks forskjellige kontinenter. Nå har Apple vært forutseende og flytter blant annet komponenter fra iPad-produksjonen over til telefonene, som de vet det vil være mest etterspørsel etter, men de regner likevel med et tap på seks milliarder bare i år.

KREATIV LØSNING. Peugeot er en av bilprodusentene som sparer datachiper til sine toppmodeller. Her har de installert et analogt speedometer midlertidig på en 308-modell. Foto: Peugeot

Andre selskaper har funnet kreative løsninger når komponenter eller en viktig chip mangler.

– Et morsomt eksempel er Peugeot som har montert analoge speedometer i noen av sine høyteknologiske elbiler, for å kunne få bilene ut på veiene i Norge og andre land. Så skifter de ut teknologien ved en senere anledning.

Playstation til 20 000 kr

Når det gjelder mange av de mest populære gavene, mener Nygård-Hansen at det bare er å glemme.

– Ta for eksempel en Playstation 5, som etter min mening aldri har vært allment tilgjengelig. Den kan du finne brukt på Finn.no til 20 000 kr!

Han håper likevel at folk ikke vil la seg friste til å hoppe på et godt tilbud på nett, uten å sjekke nøye først.

SKYHØY PRIS. Noen av de som har klart å skaffe seg Playstation 5, selger nå konsoller for tre-fire ganger nypris på bruktmarkedet. Foto: Finn.no

– Kriminelle har vært raske til å unytte vare- og transportkrisen og situasjonen gjør forbrukerne ekstra sårbare for svindel. Det er lett å sette opp en nettbutikk og ofte setter svindlere opp flere nettbutikker, slik at det ser ut som en internasjonal butikk har et samarbeid i Norge. Hvis en nettbutikk flagger at de har mange populære varer på lager til en god pris, så er det sannsynligvis for godt til å være sant, advarer han.

Unngå nettsvindel

I en pressemelding fra NorSIS, som advarer mot nettsvindel, viser de til en undersøkelse fra det danske E-mærket, som sier at det dukket opp 167 000 falske web-butikker, bare i siste halvdel av i fjor.

Nygård-Hansen råder norske forbrukere til å ta noe enkle forbehold for å sikre seg:

– Mitt beste råd er å handle fra de mest kjente nettbutikkene. De vil ikke nødvendigvis ha varene du trenger, men da får du heller satse på å skrive et kort om at gaven kommer senere.

I og med at transportkrisen har rammet de fleste bransjer, mener han at dette vil gjelde de fleste populære gavene.

–Ikke handle fra ukjente nettbutikker, særlig hvis de påstår å ha mange eksemplarer av et ettertraktet produkt på lager. En annen ting å være på vakt for er hvis nettbutikken kun tar visakort og ikke andre betalingsmetoder som Vipps, GooglePay, ApplePay, PayPal og lignende.

Nygård-Hansen tror at vare- og fraktkrisen kan vare langt inn i 2022, så han mener vi må smøre oss med tålmodighet og være ekstra på vakt, særlig rundt disse julehandelstider.

– Stressnivåeet til nordmenn flest er litt høyere rundt juletider, så da forsvinner sidesynet fort, avslutter han.