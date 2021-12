Volkswagen Golf er tidenes norske bestselger. VW-entusiasten Finn Gjestland fra Porsgrunn har gjenskapt selve starten på suksessen, med en strøken 1974-modell.

Men veien dit var ikke enkel. Allerede i 1995 startet han letingen etter Norges eldste VW Golf. Fra Møller, som var importør, fikk han en oversikt over de 25 første bilene som kom til Norge, 16. juli 1974.

21 år senere var kun én av disse fortsatt i live. Det var bil nummer 14 i forsendelsen. En rød Golf LS, solgt ny i Trondheim, men med mange år i Røros-traktene.

Tok 20 år å sette i stand

Eier var en ung herremann på Otta som hadde egne planer for bilen, og han ville ikke selge. Han gikk imidlertid med på å legge en lapp med Finn Gjestlands navn og telefonnummer i vognkortet.



I april 1997 kom en telefon fra Gudbrandsdalen. Etter et uhell skulle Golfen selges, og Gjestland slo til raskt for å få Golfen hjem til Porsgrunn.

Bilen var fortsatt trillbar, men rusten hadde fått herje fritt noen år, så etter kort tid ble den fullstendig demontert. Målet var ikke bare å få Norges eldste Golf registrert. Den skulle også bli som ny.

Det ble starten på en lang og møysommelig prosess. Absolutt alt er demontert og overhalt. Det aller meste av eieren selv som har brukt mye tid og penger på denne. I 2018 var bilen endelig klar og godkjent.

Bilen i Norge i 125 år

Dette er bare én – og i tillegg en kortversjon – av veldig mange spennende, norske bilhistorier. Historier du nå kan lese i den helt nye boken «Bilen i Norge i 125 år» skrevet av bil- og motorjournalisten og entusiasten Ivar Engerud. Den har undertittelen «Fra Victroria til Mach-E». Den tar for seg norsk bilhistorie fra 1896 og fram til 2021.

Spennet er stort. Her møter du mange interessante biler og de som eier dem . Både hverdagsbiler, sportsbiler og luksusbiler. Vi kan jo kjapt nevne en spesiell Lancia som kom til landet for å være med på en internasjonal bilutstilling i Oslo. Utstillingen ble avlyst, men bilen er her fortsatt.

Vi kan lese om Vigdis som kjøpte en Chevrolet Camaro i 1968. Den bilen har hun fortsatt. Vi finner historien bak Norges eldste VW Boble, om en Volvo Amazon i Drammen, om Jaguar E-Type og om Mercedes SL – ja i det hele tatt veldig mange, korte (og noen litt lengre) historier om spesielle biler Norge. Det hele krydret med en mengde fine bilder. Resultatet er over 420 sider og 2,7 kilo med bok.

En personlig hyllest og takk

– Å gi koronapandemien «skylden» for denne boken er nok å ta litt hardt i. Men, uten den er det lite sannsynlig at du hadde holdt det eksemplaret du holder i hånden nå. Da Norge, og resten av verden, stengte ned 12. mars 2020 hadde jeg overhodet ingen slike planer. De vokste gradvis frem etter hvert som det ble klart at hverdagen kom til å bli annerledes. Lenge, sier forfatter Ivar Engerud.

Ivar Engerud med boken han nettopp har gitt ut. Perfekt som julegave til alle bilinteresserte.

Siden slutten av 1970-tallet har han skrevet om gamle biler og etter hvert også nyere biler. Først for klubb- og entusiastmagasiner, både norske og utenlandske. De siste 14-15 årene på fulltid. Han har også opparbeidet seg et velfortjent rykte som bilhistoriker. Han vet mye om mangt innen dette temaet. Han er slik sett definitivt rett mann til denne oppgaven.

I 2021 er det er 125 år siden den første automobilen fra en etablert fabrikk - Benz - skulle settes i trafikk i Norge. Det var en gyllen anledning for Engerud til å dykke ned i arkivene sine.

– Nå er ikke denne boken hverken et forsøk på å fortelle «historien om bilen i Norge» eller gi et fullstendig bilde av utviklingen. Men den er min personlige lille hyllest og takk til alle de herlige menneskene som har tatt og tar vare på disse bitene av norsk bilhistorie. Enten de har overtatt en perfekt originalbil som er bevart for ettertiden, eller de har bygd opp en bil fra restene av en (eller ofte flere) biler gjennom hundrevis eller tusenvis av timer, avslutter Engerud.

Boken koster 500 kroner. Den har også ISBN-nummer 978-82-303-5204-5 og kan bestilles fra alle bokhandlere. Man kan også bestille den direkte fra: iengerud@online.no.

