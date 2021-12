– Det er rektorene som må rydde opp i ukulturen

Rektor ved Fana folkehøgskole, Tore Halti reagerer på at det fortsatt brukes urinprøver ved norske folkehøgskoler. Han stiller spørsmål ved at ingen myndigheter fører tilsyn med skolen når man vet at elevers rettigheter blir brutt.

I forrige uke skrev TV 2 om «Petter» som måtte signere en kontrakt med Voss Folkehøgskole der han samtykket til urinprøver.

Han ble bedt om å signere en kontrakt der han måtte gjennomføre rustester og fikk forbud mot å snakke med medelever om rusrelaterte historier,

Rektor ved Fana Folkehøgskole, Tore Halti, mener at avtalen «Petter» måtte signere er langt utenfor det som er greit å kreve av en elev. Han mener alle skoler er klar over at rustester er ulovlig.

– Både Kunnskapsdepartementet og Folkehøgskolerådet har vært svært tydelige på at dette ikke er lov. Denne saken viser hvordan folkehøgskolene må gå fram for å slutt på den ulovlige rustestingen av elever.

ULOVLIG KONTRAKT: «Petter» måtte signere en avtale der han ble bedt om å ta urinprøver ved Voss Folkehøgskole. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

En ukultur

Halti kaller det en ukultur, og mener at det først og fremst er rektorene som må rydde opp, slik den nye rektoren på Voss Folkehøgskule nå gjør.

– Jeg mener at maktforholdet mellom skolen og en elev som står i fare for å miste skoleplassen er så skjevt at det ikke er mulig å se på dette som et frivillig samtykke.

– Eleven er i en så underlegen situasjon at ethvert samtykke som gis i denne situasjonen må være å betrakte som et samtykke som er gitt under press, altså ikke et frivillig samtykke. Halti påpeker også at et frivillig samtykke til enhver tid skal kunne trekkes, og hvis konsekvensen av å trekke samtykket er at man bryter avtalen med skolen som er grunnlaget for at eleven har skoleplass, så er det ikke et frivillig samtykke, sier han.

Den erfarne rektoren forteller at det også finnes tilfeller der elevene selv foreslår rustesting som en måte å renvaske seg fra anklager om narkotikabruk.

– Hvis skolen ikke har et reflektert forhold til ubalansen i maktforholdet mellom elev og skole i en slik situasjon, så tror skolene kanskje at de opererer innenfor regelverket i slike situasjoner. Likevel har det fra myndighetenes side lenge blitt kommunisert at en slik praksis ikke er lov.

Ingen tilsyn

Allerede i 1999 ble det laget er rundskriv fra Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet til alle folkehøgskoler.

Rundskriv til alle folkehøgskoler fra 1999

Her kommer det frem at de allerede den gang fikk en rekke henvendelser fra både skoler og foreldre knyttet til bruk av urinprøver. Fordi det ikke finnes noen hjemmel i lovverket som kan støtte bruk av urinprøver, frarådes alle folkehøgskoler fra å gjøre det.

Det oppfordres også til å kontakte politiet dersom man har et akutt behov for å undersøke elevers person eller eiendeler.

Politiet kan heller ikke kreve urinprøve

I forbindelse med debatten knyttet til den forrige regjeringens forslag til rusreform har riksadvokat Jørn Maurud sendt et brev til alle landets politidistrikter der det presiseres at heller ikke politiet ikke kan kreve urinprøver ved mistanke om rus:

«Det skal ikke gjennomføres tvungen rusmiddeltesting i form av blod- eller urinprøve etter straffeprosessloven § 157 for å bekrefte mistanke om bruk av narkotika alene. »

AVKLARER LOVVERK: Riksadvokat Jørn Maurud. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Hvem har egentlig ansvaret?

Da TV 2 undersøkte hvem som har ansvaret for å føre tilsyn med folkehøgskolene, var beskjeden fra Kunnskapsdepartementet at dette lå under Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet hevder på sin side at de kun fører tilsyn med det som rammes av opplæringsloven. Når det er snakk om bruk av ulovlige urinprøver, så lå dette ansvaret hos Arbeidstilsynet.

Også statsforvalteren opplyser til TV 2 at det er Utdanningsdirektoratet som fører tilsyn med friskoler, folkehøyskoler og andre frittstående skoler som får statstilskudd

TV 2 har spurt på nytt spurt Kunnskapsdepartementet om ikke myndighetene ønsker å kontrollere at regelverket følges, eller gi sanksjoner når reglene ved folkehøgskolene brytes. TV 2 har også spurt om lovbruddene anses som såpass lite alvorlig at man ikke prioriterer tilsyn.

LEGGER TIL GRUNN: Statssekretær Kristina Torbergsen legger til grunn at folkehøgskolene endrer praksis Foto: Ilja C. Hendel

Statssekretær Kristina Torbergsen hos Kunnskapsdepartementet svarer ikke direkte på våre spørsmål, men skriver følgende på e-post:

– Reglene er helt klare. Folkehøgskoler har ikke lovhjemmel til å kreve at elever blir rustestet. Jeg legger til grunn at skolene nå har tatt inn over seg at de ikke har lov til å kreve at elever blir rustestet, og at praksisen er innrettet etter dette.

Rektor Tore Halti ved Fana Folkehøgskole lurer på hvordan Kunnskapsdepartementet kan legge til grunn at folkehøgskolene nå skal endre praksis når de ikke har undersøkt status?

– I over 20 år har det vært kjent at skolene ikke har anledning til å rusteste elevene, men det har allikevel blitt gjort. Hvorfor er det grunn til å tro at skolene nå har tatt det innover seg og endret praksis?