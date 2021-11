Dette sier han om den påståtte filmingen

Patrik Gunnarsson har blitt anklaget for at han overspilte etter dytten som førte til at lagkamerat David Brekalo ble utvist i søndagens kamp. Dette sier de to Viking-spillerne dagen derpå.

Det var helt på tampen av 3-2-seieren over Kristiansund den merkelige situasjonen oppstod på Kristiansund Stadion. Vikings David Brekalo ble utvist etter å ha dyttet til keeper og lagkamerat Patrik Gunnarsson.

– Vi var nok kanskje litt hete i toppen begge to, mye følelser mot slutten av kampen og vi vil alle det beste for laget. Kanskje et litt uforutsigbart øyeblikk, men det vil ikke skje igjen, sier Brekalo til TV 2.

– Det er synd for alle at det skjedde og mest synd for oss to. Stillingen var 3-2 på det tidspunktet, vi var i det 95. spilleminutt og vi hadde scoret to sene mål. Følelsene var overalt, og det er normalt å vise følelsene i sånne situasjoner. Men dette er noe vi begge to kommer til å lære av. Det er lov å krangle, men det skal ikke gå lenger enn det, enten det er dytting eller å falle for lett, følger Gunnarsson opp.

Svarer på kritikken

Hendelsen har fått stor oppmerksomhet verden over, og keeper Gunnarsson har blitt anklaget for å ha falt for lett etter dytten fra Brekalo.

– Mange mener du filmet, gjorde du det?

– Jeg har fått med meg at mange mener det. Når jeg ser tilbake, skulle jeg ønske jeg stod oppreist i den situasjonen. Men jeg så ikke det komme og mistet balansen og falt på ryggen. Men jeg er en keeper og er vant med å stupe. Nei, jeg tuller, sier Gunnarsson og ler.

– Men jeg skulle ønske at jeg holdt meg på beina, understreker keeperen.

– Først og fremst burde jeg ikke ha dyttet, skyter Brekalo inn og legger til:

– Det var ikke det beste som kunne skjedd. Det ser ikke bra ut for klubben, eller oss spillere. Men vi er fremdeles unge og lærer av våre feil. Så jeg er sikker på at det ikke kommer til å skje igjen.

Legger saken død

Selv om hendelsen er på «alles lepper», har hovedpersonene selv lagt saken bak seg.

– Det er ingen problemer mellom oss nå. Vi føler folk lager en for stor sak ut av det, for mellom oss, klubben og resten av spillergruppen er det viktigste at det ble tre poeng. Vi er ferdig med det andre, sier Gunnarsson.

Det er Brekalo enig i.

– Allerede i garderoben etter kampen var vi ferdige med det som var skjedd, sier han.

Daglig leder i Viking, Eirik Bjørnø, forteller til TV 2 at de tok tak i situasjonen rett etter kampslutt søndag kveld og nå anser det som et avsluttet kapittel.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at det ikke hadde skjedd, men nå har vi håndtert det bra i etterkant, så det blir ikke noe ytterligere etterspill fra vår side, sier Bjørnø.

– Hvilken beskjed fikk de to?

– Dette håndterte trenergruppen og spillergruppen helt selv. Det er klart at ikke vil at Viking-spillere skal oppføre seg sånn, men det er et avsluttet kapitel for alle som er i og rundt Viking. Nå ser vi bare fram til søndagens kamp.

Bjørnø har fått med seg oppmerksomheten både fra inn- og utland.

– Når vi først skulle bli omtalt i hele fotballverdenen, håpte vi kanskje at det skulle være litt mer positiv ordlag. Men det tok virkelig av og det er noe man gjerne ikke har sett på den øverste scenen noen gang, i hvert fall har ikke vi det. Så det er spesielt, men nå er vi ferdige med det og vi får vi bare bevege oss videre.

Håper på kun én kamps karantene

Viking har ennå ikke fått vite om Brekalo må sone en eller to kamper karantene. Blir det sistnevnte er sesongen over for hans del.

– Blir det to kamper retter jeg bare fokus mot neste sesong. Jeg har mange småskader, så jeg vil bare prøve å bli kvitt dem og bli klar til neste sesong, sier Brekalo.

Gunnarsson mener lagkameraten ikke fortjener en så streng straff som to kampers karantene.

– Alle bare lo av det da vi gikk inn i garderoben etter kampen. Det var bare en teit situasjon fra begge sin side. Jeg fikk bare en kamp for noe langt verre tidligere, så det burde bare være en kamp, mener keeperen.

Daglig leder Bjørnø er enig.

– Jeg kan ikke se for meg at dette blir noe annet enn en kamp. Det er jo bare en liten dytt og så er den situasjonen over egentlig. Så vi håper det bare blir en kamp og at Brekalo får spille siste serierunde.