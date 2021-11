Hans-Erik Dyvik Husby skal begraves i Lillestrøm kirke 9. desember

Dato for begravelsen av artisten kjent som Hank von Helvete er satt.

Artisten Hans-Erik Dyvik Husby, som ble 49 år gammel, skal begraves 9. desember i Lillestrøm kirke.



I en pressemelding opplyser Jølstad begravelsesbyrå at familien er bevisst på Husbys posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv, og derfor har stor forståelse for pressens interesse for seremonien.

– For Hans-Erik Dyvik Husby sin familie vil seremonien i kirken være et personlig farvel, heter det i pressemeldingen.



Husbys manager, Boye Nythun, sier at selve begravelsen er åpen:

– Jeg ønsker å presisere at seremonien er offentlig og åpen for alle som ønsker å komme, sier Nythun til God kveld Norge.



Artisten, skuespilleren og rockestjernen var best kjent som Hank von Helvete fra da han var frontfigur i punkbandet Turboneger.

Han var blant Norges aller største artister på 90- og 2000-tallet. Turboneger hadde suksess langt utenfor landets grenser, og fikk stor internasjonal anerkjennelse.