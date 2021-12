Eivind (24) jakter trenerdrømmen: – Mange møter meg med skepsis

Eivind Åsheim har en nevromuskulær sykdom som gradvis forverrer seg med årene. Det har blant annet ført til diagnosen skoliose, som betyr skjevheter i ryggsøylen.

Da Eivind var yngre ble det derfor stadig mer utfordrende å holde følge med resten av håndballaget.

– Jeg fant jo ut i 13-14 års alderen at det begynte å bli vanskelig å spille selv. Det var da utviklingen til de andre gikk fra meg, og det gjorde at jeg måtte finne andre måter å utøve min idrett på, forteller han til TV2.

Dermed bestemte han seg for å bli håndballtrener. På den måten var han fortsatt en del av miljøet, og kunne sette seg nye målsettinger med lidenskapen som drivkraft.

I dag er Eivind avhengig av å sitte i rullestol for å kunne opprettholde en aktiv hverdag, noe han verdsetter høyt.

En rekke utfordringer

Men hverdagen som håndballtrener i rullestol har sine utfordringer, og mange av dem er praktiske. 24-åringen har blant annet vanskeligere enn andre for å vise frem øvelser til spillerne sine.

– Mange trenere har jo ofte spilt selv og bruker mye tid på å vise øvelser, og det må jeg da gjøre på helt andre måter. Jeg må være veldig god til å forklare, forteller han.

I tillegg kan det være problematisk å komme til haller han ikke har vært i tidligere.

– Du aner ikke om det første du møter er en trapp opp eller ned, og heisen er det ingen som har nøkkelen til, sier han, og legger til:

TRENER: Eivind Åsheim på treningsfeltet. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Og plutselig ligger det 20 centimeter med løssnø utenfor inngangen som gjør det umulig for meg å komme inn.

Likevel er den største utfordringen alle fordommene han møter på i sin trenerrolle.

– Mange møter meg med skepsis. Folk vet ikke hva de skal tenke, siden de ikke har opplevd det før, forteller han.

– For meg har det ikke så mye å si, for jeg er trygg i min rolle uansett, men man har jo lyst til å bli sett på som en som virkelig kan det å være trener.

Til tross for utfordringer er Eivind takknemlig for at han får drive med idretten han elsker. Han er den yngste som går «Trener 3»-kurset i regi av Norges Håndballforbund, som er det nest høyeste nivået i NHFs trenerutdanning.

Drømmer om å trene broren

Den unge treneren har satt seg langsiktige mål og har store ambisjoner for fremtiden. En av dem inkluderer storebror og håndballspiller Håvard Åsheim.

PROFF: Storebror Håvard Åsheim spiller i tyske TuS Nettelstedt-Lübbecke. Foto: Viktor Ljungström / BILDBYRÅN

Den tidligere Haslum-keeperen har vært utenlandsproff i mange år. Han har spilt i svenske Skövde og spiller nå for tyske TuS Nettelstedt-Lübbecke.

– Jeg har jo veldig lyst til å være en trener i et trenerteam der han spiller en gang, innrømmer Eivind.

Storebroren selv har tro på at det kan bli en realitet.

– Det er selvfølgelig kult om vi en gang kan få til det. Jeg er helt sikker på at Eivind kan nå akkurat så langt han vil som trener. Han er smart og kan ekstremt mye håndball, konstaterer han.

GODE VENNER: Eivind har et nært forhold til storebror Håvard Åsheim. Foto: Privat.

Håvard er særlig imponert over måten lillebroren hindrer sykdommen fra å være en begrensning. Han tror Eivind skjuler smertene sine godt, og synes det er inspirerende og motiverende å se det han får til.

Han beskriver lillebroren som målbevisst, hardtarbeidende og veldig snill, men også sta på sin egen måte.

– Jeg tror det er veldig mange som har mye å lære av han. Han setter ting i perspektiv, og jeg er ekstremt stolt av alt han har fått til, sier han.

Fokuset for Eivind fremover blir å fortsette jakten på trenerdrømmen, samtidig som han tar vare på egen helse.

– Man får egentlig bare se hvor langt det holder, samtidig som jeg må passe på meg selv også. Jeg har jo litt å styre med, avslutter Eivind.