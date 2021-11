Derfor vil ikke FHI stenge grensen

En rekke land har besluttet å stenge grensene som følge av bekymring for virusvarianten omikron. FHI sier det ikke er aktuelt i Norge.

Virusvarianten omikron fører til bekymring globalt. Eksperter tror koronavarianten er er betydelig mer smittsom, og at den kan redusere effekten av vaksinene.

En rekke land har tatt grep og stengt grensene for utenlandske turister for å hindre utbrudd.

Norge har så langt valgt en strategi med mer utstrakt bruk av karantene og testing for å bremse og forsinke spredningen. Tirsdag klokken 12 har regjeringen varslet en ny pressekonferanse med tiltak.

– Det vil være snakk om hvilke tiltak vi kan ha ved grensene, og hvilke nasjonale tiltak som er aktuelle for å forsinke den nye varianten. Vi har foreslått de tiltakene som er nødvendige i første fase, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2 mandag kveld.

FHI sier til TV 2 at det ikke er aktuelt å stenge grensene på tross av omikron.

– Nei. Vi må finne noen tiltak som kan forsinke innførelsen av omikronvarianten til vi har mer kunnskap om den, og til vi har fått vaksinert flere over 65 år, sier overlege Preben Aavitsland.

NEKTER ADGANG: Japan har besluttet å gjeninnføre streng grensekontroll og nekter alle utenlandske tilreisende adgang på grunn omikron. Foto: Philip Fong / AFP

– Klarer ikke hindre spredning

Å stenge grensene er altfor inngripende, mener han.

– Å stenge grensene har enorm kostnad og byrde for mange mennesker. En rekke næringer i landet er avhengige av å få inn utenlandsk arbeidskraft, sier Aavitsland.

Han peker på at tiltaket vil føre til enorme konsekvenser for blant annet landbruket, skipsverftene, fiskeriene, serveringsbransjen og helsetjenesten vår.

– Det er knapt mulig i lengden å stenge grensene. Og hvor lenge skulle dette vare? spør Aavitsland.

Trolig vil det bare forsinke det uunngåelige; FHI skriver i en anbefaling til regjeringen at erfaringen fra tidligere virusvarianter er at ingen land, med et par unntak, klarer å holde varianter med økt spredningsevne borte fra landet.

– Variantene invaderer og blir dominerende i løpet av få uker, skriver FHI.

SAMME EFFEKT: Overlege Preben Aavitsland regner med at tiltakene har samme effekt mot omikron som mot deltavarianten. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vil stoppe utbrudd

FHI har prioritert å legge en plan for hvordan de skal håndtere situasjonen når viruset blir bekreftet her til lands, ikke for å stoppe at det kommer hit.

– Vi ønsker å stoppe de første utbruddene slik at omikronvarianten ikke sprer seg så fort i starten og raskt overtar for deltavarianten. Da er det rask isolering, grundig smittesporing og nøye karantene som gjelder, sier Aavitsland.

Regjeringen besluttet mandag å innføre nye tiltak, som blant annet omfatter flere dager i isolasjon og utvidet karanteneplikt når det er mistanke om omikron-smitte.

STENGT: Israel er også blant landene som stengt grensen for alle utlendinger. Foto: Foto: Amir Cohen / Reuters

Kan bety strengere tiltak

Omikron er foreløpig ikke bekreftet i Norge, men alle mistenkelige virusprøver blir sekvensert. I vårt naboland Sverige ble omikronvarianten bekreftet mandag.

– Det kan godt være den har kommet med noen reisende de siste par ukene uten at det er oppdaget ennå, sier Aavitsland.

Siden omikronvarianten foreløpig ikke påvirker epidemien her hjemme, mener Aavitsland at vi kan avvente beslutningen om ytterligere tiltak nå. Først vil de vite mer om variantens egenskaper.

– Er det trolig at vi må innføre strengere tiltak mot omikron enn det som var planlagt mot delta?

– Det kommer an på omikronvariantens egenskaper. Hvis den virkelig smitter betydelig lettere, må vi kanskje ha sterkere generelle tiltak i samfunnet for å unngå så mange alvorlige tilfeller at helsetjenesten blir overbelastet, sier Aavitsland.

Nye tiltak tirsdag

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyste mandag at man kommer til å merke de nye tiltakene som presenteres tirsdag litt.

– Jeg tror det er sannsynlig at dette kan påvirke hverdagen vår. Det blir mindre normalt enn det vi har planlagt for, sa Guldvog til TV 2.

Han sier også at det er viktig å jobbe med innreiserestriksjonene.

– Vi må forsøke å få en målrettet og risikobasert testing. Ideelt sett skulle vi gjerne testet alle som kommer inn i landet, men det har vi ikke kapasitet til. Derfor må vi bruke testapparatet slik at vi får en best mulig overvåkning og kontroll på de som kommer inn i landet. Slik at det ikke kommer mange tilfeller inn i landet uten å bli oppdaget.