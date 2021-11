Terje (52) og Phillip (10) ble nektet å betale kontant hos Elkjøp – ansatt tilkalte vektere

Ti år game Phillip fra Avaldsnes hadde i flere uker spinket og spart for å kunne kjøpe seg Airpods.

Kjøpet skulle gjennomføres på Black Friday, da de trådløse hodetelefonene var på salg.

Phillip, sammen med pappa Terje Pedersen (52), dro til Oasen Storsenter i Karmøy kommune. Far og sønn gikk inn på Elkjøp Phonehouse.

– En ansatt hjalp oss med å finne frem varen, og da vi skal betale sa jeg at vi ønsker å betale kontant. Personen i kassa sier «sorry, vi tar ikke cash», sier Pedersen til TV 2.

Saken ble først omtalt i Haugesunds Avis.

Reagerer på ansattes oppførsel

52-åringen forklarer at han sier det i kjøpsloven står at butikker ikke kan nekte kunder å betale kontant.

– Plutselig dukker det opp en annen medarbeider, som er direkte ufyselig mot oss fra første sekund. Hun sier: «Jeg vil ikke ha deg i butikken, så du er nødt til å gå. Hvis ikke ringer jeg Securitas». Jeg fikk ikke mulighet til å tale min sak. Hun var ikke interessert i å verken høre på meg eller snakke med meg, hevder han.

Ifølge Pedersen sa medarbeideren at de kunne dra videre til Elkjøps hovedbutikk på Raglamyr.

Det han reagerer mest på, er den ansattes oppførsel, og ikke selve kontantbetalingen.

– Jeg ble så forfjamset. At man ikke kan være litt mer sympatisk når det er en guttunge på ti år som står der. Da ble jeg irritert. Det er kundebehandlingen jeg reagerer mest på.

– Hvordan oppførte du deg i butikken?

– Jeg mener jeg oppførte meg ganske rolig og fint. Jeg sa ingen stygge ord, men det er klart jeg ble irritert da hun sa at vi ikke var velkomne. Men jeg klarte å holde meg, jeg hadde jo med meg guttungen. Jeg var ikke truende og ikke stygg i munnbruken, forklarer Pedersen.

– Han synes det var flaut

Det ender med at medarbeideren kontakter Securitas, og etter kort tid står vekterne i butikken.

– Securitas oppførte seg fint, og jeg fikk faktisk snakket med dem. Jeg sa jeg skulle klare å gå ut av butikken for egen maskin.

– Hvordan opplevde sønnen din dette?

– Han ble veldig lei seg og synes det var flaut. Han hadde frisørtime i en salong vegg i vegg, så jeg ba ham om å gå inn dit da vekterne kom, så han skulle slippe å overvære det.

Samme kveld ringer butikkens daglige leder til Pedersen. Han beklager og legger seg helt flat.

– Det var rundt halv elleve på fredagskvelden. Han ringte for å unnskylde og ba oss om å komme tilbake til butikken dagen etter, for han ville gjerne be Phillip om unnskyldning. Han fikk i tillegg et gavekort som plaster på såret, sier Pedersen.

Hevder situasjonen ble håndtert korrekt

TV 2 tar kontakt med daglig leder, som ikke ønsker å uttale seg. Han viser til kommunikasjonsavdelingen i Elkjøp Norge.

– Vi har forståelse for at det ikke ble en god opplevelse for vår kunde som ønsket å betale med kontanter i vår Phonehouse-butikk som har vært kontantløs siden 2019, sier kommunikasjonssjef, Madeleine Schøyen, til TV 2.

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen. Foto: Elkjøp

Samtidig sier hun at den nevnte medarbeideren ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen som er gitt av Pedersen, og hevder at personen tilbød andre alternativer til kunden.

– Blant annet at det var mulig å sette inn kontanter i butikk ved siden av, eller besøke vår Elkjøp-butikk som er helt i nærheten, mener Schøyen.

– Har dere noen retningslinjer på når man skal kontakte vektere?

– Vår instruks rundt vekter sier at våre kolleger skal tilkalle vektere de når de føler seg utrygge i situasjoner. Vår kollega har håndtert situasjonen og tilkalling av vekter i henhold til denne instruksen, da vår medarbeider følte seg utrygg i situasjonen og er lei seg for at situasjonen ble slik den ble.

Schøyen sier det er beklagelig at kjeden ikke har vært gode nok til å informere om at de er kontantløse.

– Vi har i ettertid hatt kontakt med vår kunde som kom innom i helgen og fikk et plaster på såret for opplevelsen de forteller de hadde, og vi er glade for at våre kunder, både stor og liten, nå er fornøyde.