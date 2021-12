Ingvild måtte kjempe mot Airbnb: – Så sint at jeg ikke har ord

Tidlig i oktober leide Ingvild Dalehaug ut sin nyoppussede leilighet i Oslo via Airbnb til en gjest som ved et uhell lagde et stort svimerke i parketten.

Gjesten sendte raskt melding der han fortalte om hva som hadde skjedd.

En av reglene i Airbnbs vertsgaranti er at man må levere dokumentasjon på skade og krav før neste gjest kommer. Siden det kun var seks dager til neste gjest skulle komme hadde ikke Ingvild spesielt god tid.

– Jeg fikk inn igjen samme firma som hadde slipt og lakket gulvene mine i forbindelse med oppussingen. De skiftet lameller på den ødelagte delen av gulvet, noe som kostet 6000 kroner. Jeg skyndte meg derfor å legge dette inn som krav i Airbnb, sier hun til TV 2 hjelper deg.

SVIMERKE: Slik så svimerket i Ingvilds gulv ut. Foto: Privat/Ingvild Dalehaug

– De gjorde jobben samme dag som de nye gjestene kom, og jeg så at det ikke så bra ut. Derfor kom de tilbake to ganger for å forsøke å fikse det, men resultatet ble aldri bra. Dette så de nok selv også, så de valgte å ikke ta betalt, forteller hun.

Trøbbel med Airbnb

Det var her problemene med Airbnb virkelig startet. Ingvild ringte et annet firma, som hun tenkte hadde mer erfaring, og spurte hva som kunne gjøres med gulvet. De anbefalte å skifte hele gulvet, noe som ville komme på rundt 28.000 kroner.

– Jeg ringte til Airbnb 29. oktober, og forklarte hva som hadde skjedd. Jeg fikk da beskjed om at saken skulle videresendes til en senior kundebehandler.

Etter flere purringer fikk hun endelig et svar 7. november. Der stod det bare at Airbnb så at hun allerede hadde fått utbetalt 6000 kroner til å dekke skaden.

– Jeg blir ganske irritert, da det virker som de «ikke har fulgt med i timen» i det hele tatt. 8. november svarer jeg på mailen, der jeg beskriver i detalj hva som har skjedd, og legger ved bilder og dokumentasjon. Jeg får ikke noe svar, forteller Ingvild oppgitt.

Også denne gangen purrer hun flere ganger. Fredag 12. november får hun plutselig beskjed om at fristen dessverre var gått ut, da hun hadde 30 dager på seg til å fremme krav og sende dokumentasjon.

– De har drøyet og drøyet med å svare, og jeg har purret og purret, og nå var det for sent. Jeg er så sint at jeg ikke har ord. Her er det ingen tvil om skyldspørsmålet.

– Dette føles som en kamp mellom David og Goliat. Jeg får bare en ny mail om at de sender dette videre til en senior kundebehandler hver gang jeg tar kontakt. Jeg synes dette bør nå ut til folk, da jeg selv hadde blind tillit og trygghet til Airbnbs vertsgaranti.

Kontakter TV 2 hjelper deg

På dette tidspunktet kontakter Ingvild TV 2 hjelper deg. Det viser seg også at skadene på gulvet blir dyrere å reparere enn først antatt, fordi firmaet som skal reparere finner ut at den eneste måten det kan bli pent på, er at listene også byttes.

SYNLIG SKILLE: Slik så gulvet ut etter det første forsøket på å reparere det. Foto: Ingvild Dalehaug

Til tross for at Airbnb skrev at fristen var gått ut, svarte de til slutt at de fortsatt så på saken. En uke etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt med selskapet, får hun svar om at hun likevel får dekket hele summen.

Til slutt ender kravet til Airbnb på drøyt 61.000 kroner. Airbnb er fremdeles tydelig på at Ingvild ikke har krav på pengene, fordi de mener skaden som nå skal repareres ikke er direkte skapt av leietageren.



– Dette har ikke vært lett! Jeg tviler på at jeg kommer til å leie ut leiligheten igjen. De hevder jo at jeg egentlig ikke har rett på dette, og at det bare er en hyggelig gest fra deres side. Jeg skulle gjerne sett Airbnb sette opp konkrete eksempler på hva de dekker og ikke.

En «goodwill»-gest

Airbnb skriver i et svar til TV 2 hjelper deg at de jobber hardt for å gi eksepsjonell kundestøtte til utleierne.

– Vi har derfor som en «goodwill»-gest dekket alle kundens kostnader. Det er sjelden problemer med Airbnb, og AirCover gjør at utleierne er dekket fra topp til bunn, skriver selskapet.

AirCover er selskapets forsikring for utleierne. Den skal hindre at utleierne går på økonomiske tap, men dekker likevel ikke alt, slik som for eksempel skade forårsaket av tredjeparter.