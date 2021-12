Noen biler er rett og slett ikke ment å selges i et stort volum. Et poeng i forhold til eksklusivitet er jo nettopp at ikke en masse andre folk har samme bilen.

Et av merkene som er gode på dette, er Bentley. Her snakker vi britisk luksus – på et nivå som nesten savner sidestykke.

Det nærmeste de har kommet en storselger, er deres første SUV: Bentayga. Men selv om den har gitt rekordomsetning – ikke minst i Norge – er det langt mellom hver bil.

Rundt 20 biler i året håper den norske importøren å ende på. Og akkurat nå, på tampen av 2021, kan det være smart å slå til, om du sitter og vurderer en Bentayga.

Ny og gammel Bentayga (den nye til høyre).

Penger å spare

Det har seg nemlig slik at vi har fått et nytt statsbudsjett – som vil innebære noen endringer i bilavgiftene. Ikke minst i forhold til ladbare hybrider.

For eksempel har den norske importøren beregnet seg fram til at Bentayga Hybrid kommer til å bli rundt 100.000 kroner dyrere i avgifter.

I tillegg får vi vite at Bentley sentralt planer om å øke grunnprisen med ytterligere rundt 70.000 kroner i 2022.

Penger til en god bruktbil – i tillegg

Selv om Bentayga er en dyr bil, og kjøperne neppe bekymrer seg nevneverdig for noen tusenlapper her og der, er jo dette penger å ta med seg.

Du kan få deg en svært hyggelig ferietur med hele familien, eller en fin bruktbil, for pengene du sparer på å unngå avgifter og Bentleys prisøkning.

Nå har dessuten endelig den ladbare hybriden også kommet med facelift-oppgraderingene. Særlig én av disse var ekstra viktig.

Vi har sjekket om det faktisk har skjedd noe som er verdt å få med seg. Bli med på luksus-SUV-test!

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Hva er nytt:

Hekkpartiet før faceliften ...

På utsiden ser du best at Bentayga er blitt fornyet bakfra. Her er det nå lykter som er mer i samme stil som i coupeen Continental GT. Mindre klumpete.

Utformingen på selve bakluka er også annerledes, trolig for unngå å måtte dele baklyktene.

Skiltet er flyttet ned fra bakluka til fangeren.

... og etter.

Nye endestusser på eksosanlegget får du, også.

Alt sammen gir bilen et betydelig visuelt løft. Du ser raskt at det har skjedd noe her.

Foran må du lete mer etter endringene.

Men også her er frontfangeren fornyet – med blant annet større luftinntak, noe modifiserte lykter – samtidig som grillen står mer oppreist. Om du ikke er godt over middels interessert, klarer du imidlertid neppe å se forskjell forfra.

Innvendig har du nå den nye multimediaskjermen. Toppen av dashbordet er også blitt redesignet. Det analoge Breitling-uret er nå integrert i dysene til klimaanlegget på en elegant måte, mens instrumentene er blitt heldigitale.

Når det gjelder drivlinjen er den akkurat som før. Det betyr 3-liters V6 bensinmotor i kombinasjon med elmotor. Den såkalte systemeffekten denne kraftpakken byr på er 449 hestekrefter.

Brunt og mørkegrønt interiør er lekkert i Bentayga. Her trives du. Garantert!

Hvordan fungerer det?

Bentayga er en komfortkonge, først og fremst. Men i motsetningen til for eksempel Rolls-Royce Cullinan, er den også mulig å kjøre aktivt med. Leken er den ikke – men den er overraskende kapabel i svingene. Akkurat dette er ikke noe nytt. Slik var den, pre faceliften, også.

Men én viktig faktor som henger sammen med komfort, er blitt merkbart bedre: Støyisoleringen. Nå er det tyst når du dundrer nedover veien i Bentayga. Strengt tatt slik det burde vært fra dag én. Ikke at det bråket tidligere. Men i akkurat en slik bil, stilles det enda strengerw krav til nettopp støydemping. Da er det godt å registrere at dette er blitt ryddet opp i med 2021-modellen. Lavt støynivå er selvsagt ekstra viktig på hybrid-utgaven, der du kan kjøre bare på strøm.

For øvrig er multimediastystemet lettere å bruke. Det finnes systemer som er både mer brukervennlig og som har betydelig større skjerm. Men i en Bentley er det nesten bare passende, at skjermen er litt nedtonet. Tenk deg hvor malplassert en Tesla-skjerm ville sett ut her!

De digitale instrumentene er også blitt mye bedre – og her nyter Bentley godt av å høre til under VW-paraplyen. Det aller, aller meste kan styres via knapper og hjul på rattet, og dermed slipper du i stor grad å forholde deg til berøringsskjermen på dashbordet.

Interiøret ellers er blitt enda mer påkostet og luksuriøst – noe vi knapt trodde var mulig. Akkurat nå synes vi Bentley ligger et knepp foran alle de andre. Ikke minst når skumringen kommer, og den stemningsfulle atmosfære-belysningen kommer til sin rett. Du fylles ganske enkelt av ro og velbehag.

I testbilen blir prikken over i-en det konjakk-fargede skinnet – perfekt for å understreke følelsen av eksklusivitet.

Grønnfargen utvendig er forresten ny. En helt nydelig farge med mye dybde, som kommer ekstra til sin rett i direkte sollys – som det dessverre var ganske dårlig med under testperioden. Og selv om jeg vanligvis ikke er en stor fan av kromdetaljer, synes jeg de kommer til sin rett på denne bilen.

Når det gjelder drivlinjen er det altså lite nytt. Effekt, forbruk og rekkevidde er som før. Litt skuffende at ikke man klarer å presse ut noen utslippsfrie kilometer ekstra – men samtidig: Ta en titt på bildene. Det er åpenbart at Bentley har brydd seg omtrent like mye om aerodynamikk som en kroppsbygger bryr seg om glansbilder.

Bentayga må virkelig brøyte seg vei gjennom lufta – og veier i tillegg drøyt 2,6 tonn – da blir rekkevidden deretter. 49 kilometer er ingen krise. Men de siste to årene har det skjedd mye på den fronten hos mange andre.

Nå skal det sies at rekkevidden om ikke annet er realistisk å oppnå på vanlige sommerdager. På vinteren blir situasjonen selvsagt en helt annen.

Bagasjerommet er ikke på mer enn 480 liter. Batteripakken krever sitt.

På krefter er det mer enn nok å ta av. 0-100 km/t leveres på 5,5 sekunder – og takket være elmotoren har du godt bunndrag, også. Men helt sømløst er ikke alltid samspillet de to motorene imellom.

Er du likegyldig til forbruk og pris, vil du selvsagt ha større glede av V8-modellen. Da får du lydbildet bilen fortjener, mindre vekt og skarpere kjøreegenskaper. Men, så var stigende temperaturer og hensynet til de oppvoksende generasjoner da ...

Konklusjon:

Bentyaga var, er og vil i lang tid forbli et mesterstykke av en luksus-SUV. Du kan mene hva du vil om utvendig design – men kvalitetsfølelsen, komforten og utstrålingen til denne bilen er nesten uten sidestykke.

Så vet de å ta seg betalt, også. Testbilen starter på drøyt 2,2 millioner kroner. Men med 22" felger, First Edition-pakke og litt annet snadder, viser prislappen ubeskjedne tre millioner kroner, pluss vekslepenger.

For en bil som bygger på samme plattformen som langt mer folkelige VW Touareg, hører vi noen si?

Da skal du huske én ting: Det er bare skjelettet som bygges på samme fabrikk. Etterpå sendes det til Bentleys fabrikk i Crewe, i England. For Bentley er fortsatt "hand made in Britain", yes, Sir!

Bilen for deg hvis?

Elsker komfort, vil skille deg ut og ikke sliter med privatøkonomien

Ikke bilen for deg hvis?

Du har tynnslitt kredittvurdering og misliker unger som søler i baksetet

Det er ingen straff å sitte i baksetet, heller.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 12.000 omtaler!

Foreløpig ligger det ingen vurderinger av Bentley inne. Så legg gjerne inn en omtale, om du eier en slik bil. Klikk her – det er fort gjort.

Bentley Bentayga Hybrid Motor og ytelser: Motor: 3-liter, V6 Effekt: 449 hk / 700 Nm 0-100 km/t: 5,5 sek. Toppfart: 254 km/t Forbruk (WLTP): 0,35 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 514 x 199 x 172 cm Bagasjerom: 480 / 1.770 liter Vekt: 2.626 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 2.282.900 kroner Pris testbil: 3.062.900 kroner

