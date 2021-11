Tutta tilbake på golfbanen – blir kaptein i Solheim Cup

Suzann Pettersen gjør comeback på golfbanen, men ikke som spiller. Hun blir kaptein i den prestisjetunge turneringen mellom USA og Europa, som spilles i Spania 18-24.september 2023.

– Det er den største æren i min karriere å bli utnevnt til Solheim Cup-kaptein. Det blir kjempekult å få lov til lede disse unge spillerne, sier Suzann Pettersen til TV 2.

Som kaptein spiller hun ikke turneringen selv, men leder det europeiske laget.

Etter to år på sidelinjen er den tidligere golfspilleren igjen klar for å bruke tid på golfbanen.

– Solheim Cup har vært en stor del av hele min golfkarriere, med mange høydepunkter og fantastiske minner, men også noen tunge tap som har satt sine spor, sier Tutta.

FORNØYD: Suzann Pettersen er på plass i Spania, og kunne fornøyd dele nyheten med TV 2 mandag formiddag.

Naturlig

Da spørsmålet om kapteinsvervet dukket opp, var hun aldri i tvil om hva hun skulle svare.

– Det føles på en måte naturlig, og tiden var inne. For jeg vil gjerne være kaptein mens jeg fortsatt kjenner mange, og har en god relasjon til de fleste spillerne.

Tidligere i år fikk Suzann Pettersen og ektemannen Christian sitt andre barn.

– Nå er det riktig tidspunkt for meg å engasjere meg i golfsporten igjen. Jeg har faktisk planer om å begynne å spille igjen også, ikke konkurrere, men bare for å holde det litt ved like. Så jeg kommer nok til å bli litt mer synlig enn jeg har vært de siste årene, sier Pettersen.

– Er dette starten på et større comeback?

– Nei! Nei! Jeg skal ikke spille for å si det sånn, ler Tutta.

– Hvordan type jobb er kapteinsrollen i Solheim Cup?

– Det er litt som å være en trener for et fotballlag. Jobben er å legge til rette for at spillerne skal kunne prestere og fungere som et lag. Også er det jeg som tar ut laget da. Kapteinen har vanligvis seks wildcard slik at jeg kan velge spillerne, i tillegg til kvalifisering og uttakskriterier.

JUBEL: Suzann Pettersen feierer seieren i Solheim Cup i 2019 . Foto: Jane Barlow

Solheim Cup Solheim Cup er en golfturnering for damer som arrangeres annethvert år mellom lag fra Europa og USA. Den er oppkalt etter nordmannen Karsten Solheim, grunnleggeren av golfkølleprodusenten Karsten Manufacturing som markedsfører produkter under det registrerte varemerket PING, Karsten Solheim var en sterk pådriver for å få til en internasjonal turnering for kvinner. Den tilsvarer på mange måter herrenes Ryder Cup Matches. Den første Solheim Cup ble avholdt i 1990, og frem til 2002 ble den spilt i like år. På grunn av 11. september-angrepet, da Ryder Cup ble utsatt til 2002, ble Solheim Cup flyttet ett år til 2003 for ikke å kollidere med denne turneringen. Kilde: Wikipedia

Drømmer om norsk deltakelse

Suzann Pettersen deltok i Solheim Cup for første gang for 19 år siden. Hun er eneste nordmann som har deltatt i den tradisjonsrike turneringen, som spiller og nå kaptein. Viktor Hovland har én deltakelse herrenes utgave Ryder Cup.

– Kanskje får jeg med en norsk-jente på Solheim-Cup laget også, det hadde vært veldig kult, sier den nye lagkapteinen.

Pettersen mål er å jobbe hardt de neste 22 månedene for å forsvare Europas seier fra 2021. Turneringen spilles i Finca Cortesín på den spanske solkysten 18-24.september 2023.