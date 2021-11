Juleturen kan gå i vasken – forsikringen dekker ikke tapet

– Vi har stor pågang nå fra kunder som har spørsmål om avbestilling og karantenereglement. De reisende ønsker jo ikke sitte igjen med utgiftene hvis turen ryker, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i IF/Europeiske reiseforsikring til TV 2.

Lørdag kom nyheten om at England innfører krav om karantene for alle reisende til landet selv om du er fullvaksinert. Årsaken er det nye omikronvarianten av koronaviruset. Du må isolere deg til du har tatt PCR-test og kan fremvise negativt resultat.

Dermed kan det bli lite igjen av langweekend med juleshopping i London for mange nordmenn.

– Det er enorm pågang nå for å få utført disse testene i London og jeg har fått beskjed om at det tar minst 24 timer å få svar. Det kan gå kjappere på flyplassene, men her fylles timelistene fort opp, sier TV 2s reporter i London, Tonje Iversen.

KARANTENEPLIKT: Det kan bli lite tid til juleshopping etter at britene innførte karanteneplikt. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Europeiske får mange henvendelser når det gjelder England, men også reiser til andre europeiske land samt Japan.

– Vi har også mange som ønsker bistand til å komme seg hjem fra Sør-Afrika, sier Handeland.

Taper pengene

Og hvis du ikke får endret flybilletten eller refundert hotellbookingen, er det ikke noe å hente hos forsikringsselskapene når det gjelder avbestillingsforsikring.

– Så lenge det ikke foreligger reiseråd fra Utenriksdepartementet så dekker vi ikke avbestilling av reiser til England som følge av karantenekravet. Det tapet må du bære selv, sier Handeland.

LITE Å HENTE: Du må prøve å få endret flybilletten eller få refundert hotellbookingen, hvis ikke må du dekke tapet selv. Foto: Dominic Lipinski / Reuters

Forsikringsselskapet Tryg forholder seg også til UDs reiseråd. De dekker heller ikke utgifter i forbindelse med lokale eller nasjonale restriksjoner som følge av pandemien.

– Dette vil si at de som har bestilt reiser til land som ikke er omfattet av UDs reiseråd, selv må bære risikoen for at de kan bli rammet av restriksjoner ved innreise, og selv dekke kostnader som eventuelt påløper, opplyser kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

Flyselskapene har foreløpig ikke mottatt veldig mange henvendelser fra reisende som nå vil kansellere flyreisene sine.

– Mange tar kontakt med spørsmål om hva reiserestriksjonene betyr i praksis, men det er ikke mange som har kansellert reisen sin til England, sier pressesjef Andreas Hjørnholm i Norwegian til TV 2.

Han legger til at Norwegian-kundene kan få refundert sine billetter, avhengig av hvilken billettype de har.

Ingen kø hos SAS

SAS opplyser at det er for tidlig å si hvilken effekt den virusvarianten vil få for bookingtallene frem mot jul.

– Kundene booker fortsatt tettere opp mot avreise enn før pandemien og reisemønsteret er derfor vanskeligere å forutsi. Vi har ikke opplevd noen spesiell pågang fra kundene som vil kansellere reisen til England, sier pressesjef John Eckhoff.

Hos SAS kan alle bestillinger på internasjonale flyvninger bookes om 72 timer før avreise i tillegg til at billetter i SAS plus også kan refunderes.

Widerøe mener det er for tidlig å si om karantenekravet i England har betydning for etterspørselen på flybilletter.

– Karanteneplikten kom jo først på lørdag, så vi må nesten vente å se, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til TV 2.