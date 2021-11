Keira Knightley (36) har fått korona

Den Oscar-nominerte skuespilleren forteller i et intervju med The Telegraphs Stella magazine at hun og familien for øyeblikket er i karantene etter å ha testet positivt for koronaviruset.

– Jeg har korona og jeg føler meg ganske dårlig, sier Knightley til avisen.

Fortsett dårlig

Videre forteller hun at døtrene hennes, Edie (6) og Delilah (2), kommer seg raskere enn hun, mens ektemannen James Righton (38) er symptomfri.

– Han er veldig fornøyd med det. Han er overbevist om at det er fordi han er en av de som svømmer i kaldt vann, og jeg ikke er det, sier Knightley.

Skuespilleren fortalte også om hvordan det var å spille inn den nye skrekk-komedien «Silent Night». Filmingen startet i Storbritannia i februar 2020, en måned før pandemien begynte.

Burde komme med en advarsel

– Vi filmet scener om at butikkene gikk tomme for mat, samtidig som nyhetene var fulle av historier om at alt toalettpapiret var borte. Det var utrolig rart for alle, sier Knightley.

– Jeg tror den burde komme med en advarsel, for nå kommer alle til å se filmen med en levd opplevelse. Forhåpentligvis ikke så forferdelig som denne, sier hun videre.

Knightley trakk seg tidligere fra rollen sin i Apple TV + originalserien «The Essex Serpent» på grunn av familieårsaker og den pågående pandemien.