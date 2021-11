Bransjeorganisasjon advarer: Storbritannia kan gå tom for sprit til jul

Det kan bli vanskelig å tenne på julepuddingen for britene i år. Landets butikker kan mangle vin og sprit til jul, ifølge bransjeorganisasjonen WTSA.

Advarselen kom til landets samferdselsminister i forrige uke, skriver CNN.

Bakgrunnen er ikke uventet mangelen på lastebilsjåfører. Britiske butikkhyller har vært tomme og bensinpumpene tørre ved en rekke anledninger i år på grunn av sjåførkrisen.

WTSA ber om hjelp med å få gods ut fra havnene, samt forlengelse av et midlertidig visum til sjåfører fra utlandet. Det tar organisasjonens medlemmer opp til fem ganger lenger tid å importere vin og sprit enn det gjorde for et år siden.

Alkohol spiller en viktig rolle i den britiske julefeiringen. Blant annet skal julepuddingen etter tradisjonen dynkes i sprit og tennes på før den spises.

