Kritisk til kulturministerens Qatar-utspill: – Veldig påfallende at hun går så høyt ut

Det var i helgens Klassekampen, under tittelen «Vender ryggen til Qatar-VM», at kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sa at hun vil takke nei til en invitasjon til å reise til fotball-VM i Qatar og at det heller ikke er aktuelt for personer fra de norske styresmaktene å reise.

Guri Melby (V). Foto: Terje Pedersen

Det fikk flere i både politikken og media til å stusse, all den tid det ville ha vært høyst uvanlig for en minister å reise til et mesterskap Norge ikke skal delta i. Og ikke minst med et svært omdiskutert OL i Beijing bare noen få måneder unna, der det ennå er uklart om ministeren vil være til stede eller ikke.

– Dette fremstår som et forsøk på å møte saken uten egentlig å gjøre noen ting, sier Venstre-leder Guri Melby.

– Det er en ikke-nyhet

Melby og Venstre ønsker en diplomatisk boikott av OL i Beijing.

Tematikken var oppe til diskusjon i spørretimen på Stortinget forrige uke, og Venstre opplyser til TV 2 at de førstkommende torsdag vil fremme et forslag på Stortinget om diplomatisk boikott av OL.

– En annen ting som gjør at jeg stusser (på Trettebergstuens Qatar-uttalelser, journ.anm.) er at Jonas Gahr Støre uttalte at han generelt er avvisende til boikott. Så det virker ikke som om denne «boikotten» av Qatar er forankret, sier hun.

TV 2s sportskommentator er heller ikke imponert av uttalelsene til den ferske kulturministeren.

– Jeg synes det er veldig påfallende at Trettebergstuen går så høyt ut med at hun ikke vil reise til Qatar-VM, samtidig som hun fortsatt ikke har svart på om hun reiser til OL i Beijing. Det at hun ikke reiser til Qatar er en ikke-nyhet. Det ville vært langt mer påfallende om en norsk idrettsminister reiste ned til et mesterskap vi ikke deltar i, enn at hun blir hjemme. Det er også verdt å merke seg denne iveren etter å avlyse en hypotetisk Qatar-tur om et drøyt år, når hun ikke vil svare på om hun reiser til Kina om et par måneder, sier Mina Finstad Berg.

– Naturlig å være tilstede for å støtte opp om våre utøvere

Trettebergstuen sier til TV 2 i at hun «ikke har vurdert å reise til Qatar, ettersom Norge ikke kvalifiserte seg til VM».

Videre går hun langt i å antyde at hun vil reise til Kina, selv om departementet understreker at et endelig valg ikke har blitt tatt.

– Regjeringa er blitt invitert av Norges idrettsforbund til å være til stede under de olympiske og paralympiske leker som deres gjester. Det er lang tradisjon for at regjeringa takker ja til en slik invitasjon. Jeg synes det er naturlig at en stor vinteridrettsnasjon som Norge er til stede for å støtte opp om våre toppidrettsutøvere. I Norge har vi ingen tradisjon med diplomatisk boikott av idrettsarrangement. Vi har mer tro på dialog med andre land, også om temaer vi er uenige om, sier hun.

– Det haster å bestemme seg

Det er ingen tradisjon for at norske ministre reiser til store fotballmesterskap eller andre store arrangementer uten norsk deltakelse.

Norsk tilstedeværelse i Beijing-OL er ekstra betent i lys av den mye omtalte «Kina-avtalen», et idrettssamarbeid mellom norske og kinesiske myndigheter, men både Melby og Finstad Berg er klare på at Trettebergstuen bør holde seg hjemme under lekene.

– Vi er for boikott på grunn av de grove menneskerettighetsbruddene som er dokumentert og avdekket. En diplomatisk boikott vil være en god løsning. Jeg står for at idretten selv skal få bestemme sin deltakelse, men på samme måte må politikere bestemme sin. Mesterskap som dette blir brukt til sportsvasking og for å ta fokuset bort fra menneskerettighetsbrudd og negativ omtale, sier Melby, og påpeker:

– Det haster å bestemme seg. Om en sånn boikott skal ha effekt, så er det en fordel at det «sprer seg». Flere land må bli med på det. Det diskuteres i USA, i parlamentet i Storbritannia, og man må komme så tidlig som mulig med et sånt budskap om det skal ha effekt. Hva regjeringen mener om det kan også påvirke andre aktører som media, næringsliv og publikum.

Finstad Berg har tidligere tatt til orde for at Trettebergstuen ikke kan reise til Beijing som en «ukritisk heiagjeng». Ideelt sett bør hun bli Norge, mener Finstad Berg.

– Jeg mener Trettebergstuen bør bli hjemme. Det hadde vært et tydelig signal til kinesiske myndigheter om at Norge ikke er interessert i å kaste glans over et mesterskap som er innhyllet i alvorlige menneskerettighetsbrudd. Hvis hun velger å reise ned, må hun ha et troverdig svar på hvordan hennes reise til Beijing skal bidra til å sette fokus på menneskerettighetene i landet. Hun må våge å stille de tøffe spørsmålene og stille tydelige krav til kinesiske myndigheter. Hun kan ikke reise ned for å være heiagjeng for Johaug, sier hun.