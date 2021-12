Gabriel (17) lever ut drømmen: – Jeg blir skikkelig stolt

– Det er ganske kult at en fra NHL gidder å dra til Schjongshallen en sen torsdag for å se på meg, sier Gabriel Koch. 17-åringen har fanget oppmerksomheten til mange.

Han er oppvokst 30 meter fra sin nåværende hjemmebane. Helt siden han begynte med hockey på jentelaget til Jordal, har Gabriel Koch drømt om å en dag spille på A-laget til Vålerenga.

I år gikk drømmen i oppfyllelse - lenge før han våget å drømme om.

– Mange sa at jeg sikkert ville få debuten tidlig, men selv følte jeg at den trolig ikke ville komme før jeg ble rundt 22 år, sier 17-åringen.

Han har tatt enorme steg det siste året. Ikke bare spiller han regelmessig for favorittlaget. Koch har fanget oppmerksomheten til klubber i verdens beste liga.

PÅ HJEMMEBANEN: Gabriel Koch møtte TV 2 til et intervju etter trening i nye Jordal Amfi. Han er meget fornøyd med tilværelsen som Vålerenga-spiller. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Det er jo drømmen

Han synes det er vanskelig å forklare hvorfor er han er så glad i Vålerenga, men 17-åringen lyser opp når han snakker om klubben.

– Jeg elsker Vålerenga. Det har vært drømmen min å spille på A-laget til klubben. Jeg blir skikkelig stolt når jeg tar på Vålerenga-drakta, sier han med et stort glis.

Hele livet har han fulgt med på alt som skjer i klubben. Å plutselig skulle spille med de store gutta var stort for Vålerenga-spilleren som er oppvokst på Kampen.

– Det var kult. Bare det å spille pasning til Mathis Olimb og få pucken av Daniel Sørvik, sier han.

– Er det noen av dine nåværende medspillere som har vært et forbilde for deg?

– Ja, Sørvik. Da jeg var liten så jeg han lime pucken i krysset hver gang. Han er så god. Hele familien liker han. Det er liksom helten. I tillegg er han jo verdens hyggeligste fyr, svarer Koch.

ET FORBILDE: Daniel Sørvik hilser på unge supportere etter kamp. Sørvik har vært et forbilde for nåværende lagkamerat Gabriel Koch. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Ingen begrensninger

Sørvik synes det er veldig hyggelig å være et forbilde for yngre spillere.

Han er imponert over Koch og kommer med mange gode ord om lagkameraten.

– Gabriel er veldig god. På isen er han moden for alderen. Han spiller som om han har spilt her i flere år. Allerede nå er han en spiller med stor ro. Han behersker de fleste deler av spillet, sier han.

– Hvor langt han kan nå?

– Det er ingen begrensninger. Man skal være forsiktig med å si ligaer, men han kan spille hvor som helst hvis han fortsetter å ta like store steg som nå, svarer Sørvik.

Det tror også TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

– Hvis han jobber dedikert og fortsetter å utvikle seg i samme retning kan han absolutt havne i NHL. Koch har på en imponerende måte tatt nivået i Fjordkraft-ligaen. Her har Vålerenga et stort talent som de må jobbe for å få til å utvikle seg best mulig, sier eksperten.

I AKSJON: Gabriel Koch (i midten) og Kalle Ekelund (t.h.) under kampen mellom Vålerenga og Stavanger Oilers i Fjordkraftligaen i nye Jordal Amfi. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Følges av speidere

Da Vålerenga gjestet Schjongshallen forrige uke, var den rutinerte NHL-speideren Per-Erik «Pelle» Eklund på tribunen for å følge Koch.

Flere NHL-speidere har sett Vålerenga-kamper med blikket rettet mot talentet.

– Det er ganske kult at en fra NHL gidder å dra til Schjongshallen en sen torsdag for å se på meg, sier Koch med et smil.

For han har det å spille hockey alltid handlet om å ha det gøy. Det gjør det fortsatt, selv om det har blitt mer alvor etter at han ble med A-laget.

Koch bruker ikke mye tid til å tenke på det at speidere i store klubber følger med på ham, men 17-åringen har som de fleste andre unge hockeyspillere en drøm om å en gang spille i NHL.

– Jeg drømmer om å kunne leve av hockeyen og kunne tjene penger på å gjøre det jeg synes er aller mest gøy. Målet er selvsagt å spille i en toppliga, og helst i NHL, men jeg har ikke dårlig tid, sier han.