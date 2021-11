I dag starter rettssaken: Beskyldes for å ha lokket unge jenter til overgriper

Ghislaine Maxwell står tiltalt for menneskehandel og medvirkning til seksuelle overgrep, når den forsinkede rettssaken mot henne starter i New York mandag.

HEVDER SIN USKYLD: Ghislaine Maxwell sier hun ikke har gjort noe galt. Foto: JANE ROSENBERG

Tiltalen baseres på hendelser i tidsrommet 1994 til 204, og beskyldningene fra fire kvinner som sier hun rekrutterte dem til å gi Jeffrey Epstein massasjer, som endte med at de ble seksuelt misbrukt.

– Hun har spilt en viktig rolle i å hjelpe Epstein med å finne, knytte til seg og innynde seg hos unge jenter for å utnytte dem seksuelt, sa Audrey Strauss, som var føderal statsadvokat i Manhattan, da Maxwell ble arrestert.

Selv nekter Maxwell straffskyld på alle tiltalepunkter.

– Hun kontrollerte jentene

Den yngste jenten var bare 14 år da Maxwell introduserte henne for Epstein. Hun har også fortalt at Maxwell, vel vitende om hennes unge alder, oppfordret henne til å rekruttere andre jenter som kunne gi Epstein massasjer.

– Ghislaine Maxwell kontrollerte jentene. Hun var den som fikk menneskehandel-operasjonen til å gå rundt, har et annet Epstein-offer, Sarah Ransome, fortalt til BBC.

En annen som også har fortalt sin historie, og som kommer til å bli et viktig vitne i rettssaken, er Annie Farmer.

VITNE: Annie Farmer sier hun som 16-åring ble lurt til å reise til Epsteins ranch i 1996, og at Epstein der la seg i sengen med henne og befølte henne. Foto: Richard Drew

Hun var 16 år da hun ble lurt til å besøke Epstein sin ranch i New Mexico. Hun hadde blitt fortalt at det skulle være et arrangement der for blivende studenter. Men da hun kom til ranchen, var det ingen andre der - bortsett fra Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell.

– Psykopat

I et brev til retten i 2020, sa Farmer at det ville oppfattes som dypt urettferdig dersom Maxwell ble løslatt mot kausjon i påvente av rettssaken.

Hun skriver også at hun mener Maxwell er en psykopat.

– Hun har levd et privilegert liv, og har utnyttet sin mektige posisjon til å leve uten å bry seg om lover og regler, hevder Farmer.

Men i retten kommer Maxwells forsvarere ifølge BBC til å hevde at anklagerne i saken har sviktende hukommelse og lav troverdighet.

Syndebukk

Ghislaine Maxwells forsvarere mener at den eneste grunnen til at Maxwell er tiltalt, er fordi Jeffrey Epstein er død.

DØDE FØR RETTSSAKEN: Milliardæren Jeffrey Epstein ble funnet død i fengselscellen sin i august i 2019. Han var anklaget for en rekke seksuelle overgrep. Foto: AP / NTB

Han tok sitt eget liv i fengsel i 2019, mens han ventet på å bli stilt for retten for menneskehandel og overgrep mot mindreårige.

Også Maxwells bror, Ian Maxwell, mener hun er gjort til syndebukk for Epsteins forbrytelser.

– Myndighetene mistet Epstein på sin vakt, han skulle i teorien vært under kontinuerlig overvåking. Og nå lar de det gå utover min søster, sier han.

Ghislaine Maxwell hadde tidligere et romantisk forhold til Epstein, men ble etter hvert en ansatt. Hun har fortalt at oppgavene hennes blant annet besto i å skaffe bemanning ved hans seks eiendommer, som assistenter, dekoratører, kokker, renholdere og gartnere.

– En veldig liten del av det var også å finne voksne massasjeterapeuter til Jeffrey. Så vidt jeg vet, var alle som kom til hjemmet hans voksne, profesjonelle mennesker, forklarte Maxwell i 2016.

SOSIETETSKJENDIS: Ghislaine Maxwell er datteren til den britiske mediemogulen Robert Maxwell, og har hatt et stort og mektig nettverk. Foto: Evan Agostini

Hun hevder hun aldri har sett Epstein få massasje fra noen under 18 år, og at ingen noen gang har klaget til henne over at han krevde seksuelle tjenester.

– Jeg har ikke gjort noe galt, sa hun i en rettshøring nylig, ifølge CNN.

I løpet rettssakens seks uker, skal juryen ta stilling til om Maxwell er en som på kynisk vis har utnyttet unge, sårbare jenter og tilrettelagt for seksuelle overgrep, eller om hun var uvitende til det som foregikk, og selv ble brukt og manipulert av av Epstein.

Overvåkes konstant

Maxwell har sittet 17 måneder i varetekt, i påvente av at rettssaken skulle starte. Hun har flere ganger bedt om å bli løslatt mot kausjon, men dette har blitt avvist.

Broren har kritisert fengslingsforholdene. Han sier hun holdes på en knøttliten celle på 1,8 x 2,7 meter, der hun hele tiden må holde seg en drøy halvmeter unna veggene. Hun er under konstant videoovervåkning, og vekkes også hvert kvarter gjennom natten - visstnok for at vaktene skal sjekke at hun er i live.

– Det er absolutt forferdelig å behandle et menneske på denne måten, sier Ian Maxwell.

Om hun blir funnet skyldig på alle tiltalepunkter i rettssaken som starter mandag, risikerer hun opp mot 35 år i fengsel.