Saken oppdateres!

Det har vært hektiske morgentimer for brøytemannskapene i Nordland. Det siste døgnet har snøen lavet ned.

– Til og med brøytebilene må reddes opp, sier Kjetil Kaalaas, operasjonsleder i politiet til TV 2.

SNØKAOS: Søndag kveld begynte det å snø i Bodø. Det har ført til kaos på veiene mandag. Foto: Sigfinn Andersen / TV 2 Les mer

Mandag formiddag kommer politiet i Nordland ut med en klar oppfordring om å ikke bruke bilen med mindre det er tvingende nødvendig.

#Nordland, #Bodø; grunnet store snømengder i distriktet og dertil store trafikale problemer og manglende parkering, oppfordrer politiet at man ikke bruker bilen med mindre det er tvingende nødvendig. — Politiet i Nordland (@politinordland) November 29, 2021

– Krise

Det ble en krevende start på dagen for Elisabeth Berg. TV 2 treffer henne i sentrum av Bodø, mens hun desperat forsøker å få måket vekk snøen som dekker bilen hennes.

– Det her er jo krise. Vi fikk så vidt opp døra, så du kan si det var en hard jobb å komme seg ut av døra i dag.



TRAVEL START PÅ DAGEN: Elisabeth Berg (t.v) og venninnen Kristine Jensen har brukt morgenen på å måke snø. Foto: Sigfinn Andersen / TV 2

Venninnen, Kristine Jensen, er allerede flere timer forsinket til jobb.

– Hvor store utfordringer skaper dette?



– Veldig store. Hvert fall når det kommer så mye i løpet av kort tid. Vi er vant med snøvær, men dette er ekstremt, sier Jensen.



Ingen store ulykker

Klokken 11.30 opplyser innsatsleder Kaalaas at det har roet seg noe og at det har sluttet å snø.

– Inntil vi har fått brøytet veiene, så er oppfordringen at folk ikke bruker bilene sine, sier han.

Han forklarer at snøen begynte å ta til i omfang søndag kveld og at det fortsatte utover natten.

– Da vi våknet opp i dag tidlig så var det godt med snø, sier han.

– Har det skjedd mange uhell?

– Det har vært en god del små og mindre uhell. Det har heldigvis ikke skjedd noen store ulykker.

Sender ut farevarsel

Det er ikke bare i nord at snøen kan by på utfordringer. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snø for en rekke steder i landet.

Ifølge Yr har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel for snø for Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold.

I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er det ventet mellom 5 og 20 centimeter snø fra mandag ettermiddag. Det verste snøfallet vil gi seg i løpet av natt til tirsdag.

FORSINKELSER: Snøen laver ned i Bodø. Det fører til forsinkelser på lufthavnen. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

De øvrige stedene er det ventet mellom 5 og 15 centimeter snø. I Hordaland vil snøen komme fra ettermiddagen, mens i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold starter det sent mandag kveld.

Innstiller bybussene

– Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, skriver Yr.

Vegtrafikksentralen vest opplyser på Twitter at entreprenører vil være i beredskap med alle tilgjengelige ressurser.

I Bodø er alle bybussene innstilt på grunn av vær og føreforhold, skriver Avisa Nordland.

UTSATT: En rekke flyavganger ble i morgentimene utsatt. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Det sitter veldig langt inne, men vi ser at problemene hoper seg opp. Nå må vi komme i dialog med vedlikeholder, slik at vi etter hvert får satt i gang trafikken igjen, sier driftsleder i Salten for Nordlandsbuss, Hooman Rostamalipour.

Også på Bodø lufthavn har været ført til store forsinkelser. Her har folk sittet i flere timer og ventet på å komme seg av gårde, forteller TV 2s reporter som tilfeldigvis befinner seg på flyplassen.

Rostamalipour tør ikke anslå når Nordlandsbuss kan være tilbake i normal drift.

