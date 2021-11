De siste Jakten-bøndene tar sitt endelige valg: – Følelsesmessig karusell

Årets Jakten på kjærligheten-bønder har nå alle tatt sine avgjørende valg. Sist uke fikk vi se de endelige valgene til Tina Kristiansen (27) og Sebastian Muth Johansen (29).

Denne uken sto Stefan Gundersen (50) og Ole-Johan Dyste (48) for tur – noe som ble svært emosjonelt for en av dem.

Var usikker frem til siste sekund

For Gundersen har det vært en følelsesladet sesong. Flere av damene har vist stor interesse for å bli bondens utkårede, noe som hadde gjort hver dumping hardt for bonden. Denne gangen var heller intet unntak.

– De tre siste valgene, dette inkludert, var valg jeg syns var ubehagelig å ta, forteller bonden til TV 2 over telefon.

– Men på en annen side var det annerledes denne gangen. Jeg var så usikker. Jeg våknet og bestemte meg for et valg, og så ombestemte jeg meg – flere ganger, fortsetter han.

Frierne han sto igjen med, Pernille Vestengen (48) og Gro Mikalsen (48), hadde begge vist stor interesse på den siste daten, hvor begge delte hver sitt kyss med bonden. Så selv om begge frierne hadde sider ved seg som Gundersen så for seg i en potensiell partner, var de også veldig forskjellig.

– Det var en ordentlig følelsesmessig karusell. Det var ingenting den dagen som var gitt for meg, selv rett før valget. Men til slutt måtte jeg rett og slett bare bestemme meg, forteller 50-åringen.

Ønsker ikke å kommentere til TV 2

Valget falt så på Vestengen, og det var derfor Mikalsen som måtte dra hjem siste dagen. Bonden følte nemlig at der og da så passet han bedre sammen med Vestengen.

– Jeg følte Pernille var mer emosjonelt investert enn det Gro var, og at Gro derfor ville forstå valget mitt og ta det pent. Noe hun gjorde, forteller Gundersen.

Gro Mikalsen og Stefan Gundersen Foto: Espen Solli/TV 2

– Men jeg har kanskje forstått mer i etterkant hvor engasjert hun egentlig var. Vi tok en prat om det vi hadde vært igjennom en stund etter valget, fortsetter han.

TV 2 har kontaktet Mikalsen, som sier hun ikke ønsker å kommentere.

– Jeg har snakket med henne, og slik jeg forstår henne føler hun seg ferdig med dette kapittelet, forteller Gundersen angående valget hennes om å ikke snakke ut.

– Vi har pratet og ordnet opp oss i mellom, og jeg tror det var det som var viktig for henne, avslutter bonden.

Var veldig sliten

Den siste av bøndene som sto ovenfor det endelige valget var Ole-Johan Dyste. For han ble det en tårevåt affære når han måtte velge mellom Siw Monica Sandlie (48) og Ellen Anita Midgard (48) som han hadde vært på flere intime dater med. Valget falt på sistnevnte, og Sandlie måtte derfor dra hjem.

– Jeg ble jo lei meg, siden jeg likte han veldig godt som person, forteller Sandlie over telefon til TV 2.

Ole-Johan Dyste og Siw Monia Sandlie. Foto: Espen Solli/TV 2

– Ole-Johan er en utrolig fin fyr, og han har mange av egenskapene jeg ser etter i en mann. Det hadde vært hyggelig å bli bedre kjent med han, og sett om vi kunne utvikle dypere følelser. Men samtidig ble jeg også lettet, fortsetter hun.

Sandlie kan nemlig fortelle at hun hadde slitt med søvnen under oppholdet på gården, etter dager fylt med mye tanker og emosjoner. Selv om hun ønsket å bli bedre kjent med bonden, var hun også klar for å reise hjem når det hele var over. Til tross for dette angrer hun ikke på deltakelsen.

– Jeg har lært mye om meg selv, blant annet det å sette ord på hva jeg føler, forteller 48-åringen.

– Jeg måtte virkelig gå inn i meg selv, og tenke over hva jeg kjenner og føler. Det var jo det å komme meg ut av komfortsonen jeg hadde godt av – noe jeg ikke har gjort på lenge. Man kan fort for bli komfortabel i livet, fortsetter hun.

Passet bedre sammen

Dyste forteller at det som gjorde valget vanskelig, var at han hadde utviklet følelser for begge frierne.

– De gjorde det ikke noe lett for meg. Begge hadde kvaliteter jeg satt pris, på forskjellige måter. Så jeg var redd for å ta feil valg, forteller han over telefon.

Bonden forteller at han brukte flere timer kvelden før på å finne ut hva han ville. Valget falt til slutt på Midgard, ettersom det var henne han var mest nysgjerrig på og hadde flest felles interesser med. Dette gjorde det derimot ikke enklere å sende hjem Sandlie.

– Jeg gruet meg fryktelig til å si det til henne. Tidligere hadde jeg jo sluppet veldig billig unna. Nå som jeg hadde fått så mange dager alene sammen med dem, for å så måtte sende en hjem – det var ikke hyggelig i det hele tatt.

Sandlie kan fortelle at hun ikke bærer noe nag til bonden, og heller tenker at han tok det riktige valget.

– Jeg følte at han og Ellen passet bedre sammen. De hadde mange felles interesser. Hun var en utrolig fin og flott dame, forteller hun.

Per i dag har ikke Dyste og Sandlie noe kontakt, og ser ikke for seg at det kommer til å bli noe fremover heller. Sandlie selv er fortsatt singel, og er nå åpen for at den rette skal komme hennes vei.

– Jeg har blitt tøffere, og satser på at den rette dukker opp snart!, forteller hun muntert.

