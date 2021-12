Volkswagen Multivan har i mange år vært en aktuell bil for de som trenger virkelig mye plass. Men samtidig har nok prislappen de siste årene skremt bort mange potensielle kjøpere.

Nå endrer dette seg imidlertid kraftig. En helt ny Multivan er nemlig i landet og dermed går startprisen ned fra 1.160.700 til 699.000 kroner. Prisen har altså gått ned over 460.000 kroner. Så omfattende priskutt opplever vi ikke ofte ved modellskifter.

Den viktigste årsaken til dette er at Multivan nå har kommet som ladbar hybrid, med navnet eHybrid. Dermed får den langt mindre avgifter enn tidligere. Den elektriske rekkevidden er oppgitt til 48 kilometer.

Folkevognbussen i ny drakt

I slutten av oktober åpnet Volkswagen forhåndssalget av Multivan eHybrid. Nå har importøren fått de to første bilene til Norge. Utstillingsbiler til forhandlere rundt i landet kommer kanskje allerede før nyttår.

Digitale instrumenter er blant nyhetene her.

– Dette er den legendariske Folkevognbussen i ny drakt, som er utviklet for morgendagens transportbehov. Vi gleder oss til å vise den frem rundt om i landet, sier direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy, Håkon Wirak

Mulitvan eHybrid leveres med enten seks eller sju seter, avhengig av hvilken utstyrsmodell du velger.

Utstyrsversjonene «Life» og «Style» kommer med inntil sju seter, mens topputgaven «Energetic» leveres med seks seter.

Denne er både superpraktisk og tøff

Interiøret er superfleksibelt. Både setene og bordet mellom dem justeres på skinner.

Smart bord

Et nytt skinnesystem gjør at setene enkelt kan flyttes på eller tas ut av bilen, alt etter behov. Det betyr flere bruksmuligheter og større fleksibilitet. Et smart bord er også montert på denne måten og kan flyttes dit man ønsker det.

Teknologisk har Volkswagen tatt den nye Multivan eHybrid et godt steg videre. Den kan leveres med opptil 20 assistentsystemer, som blant annet Front Assist som inkluderer nødbremsfunksjon, Lane Assist, skiltgjenkjenning og adaptiv cruisekontroll.

Unik VW-camper gjenfunnet etter 30 års lagring

Varebildesignet skinner godt gjennom bakfra. Men denne generasjonen Multivan bygges faktisk på en personbilplattform.

Ligner mer på personbil

Multivan eHybrid er nå basert på en personbilplattform, ikke som før en plattform for varebiler. Dette har stor betydning for kjøreegenskapene som nå ligger tett opp mot personbiler.

Bilen kan leveres med et 360-graders kamera, som gir bedre oversikt over plassering og omgivelsene. Dette gjør det svært mye enklere å ferdes i smale gater eller parkere i trange parkeringshus.

Bilen kan også bestilles med panoramaglasstak som gir ekstra romfølelse.

Mange unger? Da kan dette være en god løsning

