Utvider fristen – fremdeles uavklart hvem som skal styre Bergen

Noen må snu, dersom Bergen skal ta seg ut av den politiske krisen.

For da byrådet gikk av, etter nederlag i bybanesaken onsdag i forrige uke, kastet det byen ut i et parlamentarisk kaos.

Flertallet, med én stemmes overvekt, vedtok å legge bybanen mot Åsane i tunnel. Mindretallet, med byrådet, ville legge banen over Bryggen.

Nå vil ingen styre byen.

Avtroppende byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har sagt at det er uaktuelt å ta ansvar for tunnelvedtaket. Premisset hans for å danne nytt byråd er enkelt og greit: bybanen må gå over Bryggen.

Det er uaktuelt for Roger Valhammer (Ap) å ta ansvar for flertallets vedtak om bybane i tunnel. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Høyre - som er det største opposisjonspartiet og i praksis felte byådet - vil ikke danne byråd uten Venstre og KrF. Begge partiene står derimot knallhardt på trasé over Bryggen.

Utsetter fristen

Norges nest største by står derfor uten politisk styre, og det er ordfører Rune Bakervik (Ap) sin jobb å peke på et nytt byråd.

Etter å ha snakket med alle gruppelederne før helgen, ga Bakervik partiene frist til mandag klokken 11.

Mandag ettermiddag, etter flere møter med gruppelederne, skriver ordføreren i en pressemelding at han utvider fristen.

Ordfører Rune Bakervik har den vanskelige jobben med å peke på et nytt byråd. Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2

– Jeg ønsker en avklaring så raskt som mulig, senest innen utgangen av uken, sier han.

– I samtaler sist uke og tidligere i dag har flere partier signalisert sitt standpunkt, men i sum er det parlamentariske grunnlaget for et nytt byråd fortsatt uavklart, sier ordfører Rune Bakervik.

– Derfor er det også uavklart hvem jeg som ordfører skal peke på for å starte sonderinger og forhandlinger med sikte på å danne et nytt byråd, sier Bakervik videre.

– På tillitten løs

Politisk kommentator i Bergens Tidende, Gerd Tjeldflåt, sa mandag morgen til TV 2 at situasjonen fremdeles virket svært fastlåst.

– Det enkleste er at Rødt snur og støtter et Arbeiderpartistyrt byråd. Men partiet har sagt at de ikke kommer til endre mening, sier Tjeldflåt.

Hvem gir seg? – Situasjonen i bergenspolitikken er fastlåst, sier kommentator i BT, Gerd Tjeldflåt. Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2

– Bybanedebatten har splittet Bergen i en årrekke og avgjørelsene som er tatt har ikke hatt legitimitet. Men så ille som nå, har det ikke vært tidligere. Dette går løs på tillitten til politikerne, sier hun.

Villige til å forhandle

Senterpartiet kan også sitter med nøkkelen. Bystyregruppen er nemlig delt.

Mandag formiddag uttalte Sps gruppeleder, Anne Brit Reigstad, til Bergensavisen at de var villige til å budsjettforhandle med det avgåtte byrådet, men at de ikke snur i bybanedebatten.

– Men dersom det avgåtte byrådet ikke gjennomfører vedtaket som flertallet i bystyret gikk inn for, vil vi vurdere andre forhandlingskonstellasjoner, sa Reigstad til avisen.

Bybanedebatten har ridd byen som en mare i snart ti år. Foto: Erik Teige / TV2

Sirkuset er ikke avklart

Når et byråd går av, blir byen styrt som et forretningsministerium. Det vil si at byrådet som går av, blir sittende inntil et nytt byråd er på plass.

Enn så lenge er det altså Roger Valhammer som sitter med hånden på rattet.

– Selv om det fremstår som et kaos, et sirkus og mye karikaturer så er dette veldig alvorlig, sa politisk redaktør i Bergens Tidende, Eirin Eikefjord til TV 2 på torsdag.