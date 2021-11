Svenskens advarsel til Eckhoff & co: – De skal passe seg

Både Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø har vært de raskeste skiskytterne i verden gjennom en årrekke.

Nå trues de derimot fra flere kanter, i hvert fall om man skal legge verdenscupåpningen i Östersund til grunn.

På kvinnesiden var svenske Elvira Öberg i egen klasse på langrennstid både lørdag og søndag, selv om skytingen ikke holdt samme høye nivå.

– Du er et hav foran på langrennstid?

– Det er litt sykt, for det er ikke mange år siden jeg satt i sofaen og tenkte «shit, de går så fort». Nå er det jeg som gjør det. Det er en heftig følelse. Litt uvirkelig, faktisk.

– Du skremmer konkurrentene med farta di?

– Ja, litegrann. De skal passe seg, sier Öberg.

TREG START: Den suverene verdenscupvinneren fra forrige sesong, Tiril Eckhoff, startet sesongen med en 28. og 30. plass i Östersund. Foto: Anders Wiklund/TT

Uvant kost for Bø

På herresiden byttet franske Emilien Jacqueline og svenske Sebastian Samuelsson på å være raskest. På lørdagens normalstart lå franskmannen i rygg på Thingnes Bø på en av rundene, før stryningen plutselig var parkert med over 100 meter noen minutter senere.

– Jeg håper ikke dere fikk filmet det? svarer Thingnes Bø når TV 2 spør om episoden.

– Det gjorde vi.

SLITEN: Johannes Thingnes Bø er ikke på sitt beste, men tok en 5. og 3. plass i verdenscupåpningen. Det holder til delt gul trøye. Foto: TT NEWS AGENCY

– Huff. Jeg fikk smake på den farten jeg gjerne skulle hatt, sier han.

Jacqueline brakk armen under et sykkeluhell i Sandnes i august, men det har tilsynelatende gjort godt for langrennsformen.

– Jeg har vært veldig god på ski siden skaden min, det er som motivasjonen min har vokst. Jeg bryr meg ikke lenger om at det gjør vondt når jeg går på ski, jeg bare pusher og pusher og gir 100 prosent hver gang. Tidligere var jeg den typen som ga litt blaffen om skytingen ikke var god. «Dette gidder jeg ikke, nå går jeg rolig til mål, f*** ta dette». Sånn er det ikke lenger. Nå vil jeg gi alt i hver konkurranse, sier franskmannen.

Han hadde beste langrennstid på normalstarten, ett minutt og tre sekunder raskere enn Thingnes Bø. På sprinten var det Sebastian Samuelsson som var råest, fem sekunder foran Jacqueline, med Thingnes Bø 15 sekunder bak på tredjeplass.

Da så det bedre ut for stryningen, men samtidig er det ekstremt sjelden at han ikke vinner en sprint der han skyter feilfritt.

– Det er uvant kost, medgir Thingnes Bø etter en femte- og tredjeplass i helga.

– Det er sjelden jeg leverer en så bra sprint og ikke vinner. Jeg synes det jeg gjør er perfeksjon, egentlig. Jeg er veldig fornøyd med løpet, og så burde jeg gått fortere.

– Det er mange som går styggfort?

LYNRASK: Emilien Jacquelin lå i rygg på Johannes Thingnes Bø, men syntes det gikk for sakte og parkerte stryningen. Foto: ANDERS WIKLUND

– Nivået er tøft. Jeg må opp et par hakk om det skal bli bra, sier han.

Vetle Sjåstad Christiansen reagerte slik på at han var foran Thingnes Bø i mål med lik skyting.

– Det har vel aldri skjedd, tror jeg. Det er første gang i historien. Sist gang jeg vant, i Soldier Hollow, hadde han fire bom og jeg null.

Lægreid: – Et slag i trynet

Også Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø ble tatt på senga av hvor fort det ble gått i Östersund. Selv om Lægreid vant normalstarten lørdag, var han lite ukomfortabel med hvor mye tid han tapte i sporet på sprinten søndag.

– Det er egentlig bra jeg bommet en gang på sprinten, så jeg slapp å se hvor deprimerende resultatlista ville vært om jeg skjøt fullt, sier Lægreid, som endte på 37. plass med én strafferunde.

I langrennstid var han ett minutt og 21 sekunder bak Samuelsson på bare 10 kilometer.

– Jeg har et stort spørsmålstegn i hodet i dag, og håper at det kommer seg til neste uke.

– Fra ekstase lørdag til grubling søndag?

RASKT NED PÅ JORDA: Sturla Holm Lægreid imponerte stort med seier på 20-kilometeren, men grublet fælt etter sprinten dagen etter. Foto: Anders Wiklund/TT

– Sånn var det i fjor også. Jeg vant normalen og ble nummer 18 med fullt hus på sprinten. Det er litt Sturla i november/desemberform. Jeg må bare venne meg til at jeg ikke er på topp hele tida. Jeg har allerede en seier, men det blir litt bismak med denne all time low-plasseringen nå, sier Lægreid.

Han skjønte ingenting da han fikk sekundering ute i løypa på førsterunden.

– På første måling var jeg 17 sekunder bak. Før jeg fikk den tilbakemeldingen tenkte jeg at «nå ligger jeg bra an», for jeg følte jeg hadde åpnet hardt, og trodde jeg kanskje var fem sekunder bak. Det var et lite slag i trynet å få den tilbakemeldingen. Det er høyt nivå i verdenscupen nå, og mange er i tidlig form. Jeg vet ikke om de har glemt at OL er i februar og ikke november. Men vi får se, de har sikkert et gir på lager til senere i vinter.

– Men det har du også?

– Ja, jeg har i hvert fall et gir til på lager, svarer Lægreid.

Tarjei Bø fikk seg også en på tygge på sprinten, etter den oppløftende andreplassen på normalstarten.

Han ble nummer 12, slått med 43,5 sekunder i sporet av Samuelsson.

– Du havnet ganske langt bak i dag med én bom?

– Jeg er litt for langt bak. Jeg fikk sekundering ute i løypa, og det må være første gang jeg har spurt tilbake til sekundanten: «er det riktig? Hva sa du nå?» Jeg skjønte ingenting, for jeg følte meg ganske grei. Heldigvis fikk jeg opp tempoet litt utover i løpet, sier Bø.

Sterk laginnsats

Laginnsatsen til de norske gutta har uansett vært formidabel i åpningshelgen: Fire blant de seks beste på normalstarten, og fem blant de 12 beste på sprinten. Fire ulike norske herreløpere har stått på pallen.

Da kan man ikke klandre trener Egil Kristiansen for å være ganske avslappet, også når det gjelder franskmenn og svensker som går raskere enn Johannes Thingnes Bø.

– Jeg er ikke fryktelig bekymret for det. Jeg er mer glad for formutviklingen til Johannes de siste tre ukene, og særlig den siste uka. Han hadde noen uker før Östersund som ikke var spesielt bra, sier Kristiansen.