Advarer mot å følge NAV-direktørens strømråd: – Som å ta opp forbrukslån for å betale regninger

Strømprisen fortsetter å bryte barrierer. Mandag nådde den hele fire kroner per kilowattime enkelte på Sør-landet.

Med andre ord: Hvis du har lyst til å ta en kjapp dusj på ti minutter i ditt eget hjem, vil du risikere å betale nesten 15 kroner. Strøm var mandag ettermiddag så dyrt i Sør-Norge at det var billigere å kjøre bensinbil enn å lade elbil.

Som om ikke det var nok så er toppen ikke nådd, ifølge ekspertene.

Dette har ført til at mange nordmenn nå frykter hvordan privatøkonomien vil bli påvirket av de galopperende prisene nå som vinteren melder sin ankomst.

Halvparten bekymret

Statistikkbyrået YouGov har gjennomført en undersøkelse på oppdrag fra Storebrand, der har de spurt et tverrsnitt av befolkningen i hvilken grad du er bekymret for at strømprisen øker slik at det går utover husholdningsøkonomien.

BEKYMRING: Undersøkelsen viser Foto: Storebrand

Halvparten av de totalt 1007 spurte i undersøkelsen svarer at de er ganske bekymret eller veldig bekymret.

I tillegg viser undersøkelsen av halvparten av alle nordmenn har tatt grep for å få husholdningsøkonomien til å gå rundt.

– Mange bekymrer seg for totalen. Vi går inn i en tid som ikke bare gir høyere utgifter, men der det er forventet at man bruker mer penger. Dette kommer i tillegg til at faste utgifter har økt, sier forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand til TV 2.

Be om nedbetaling

Allerede nå i november er det flere som ser at vinteren kan bli utfordrende. NAV opplyser til TV 2 at de opplever stor pågang fra folk som er bekymret for om de har råd til å dekke strømutgiftene.

– De som kontakter oss om dette får veiledning om de ordningene vi har for støtte til strømutgiften. Det kan for eksempel være økonomisk sosialhjelp hvis man har fått varsel om at strømmen stenges, eller økonomisk rådgivning fra NAV, sier NAV-direktør Hans Christian Holte til TV 2.

Holte oppfordrer nå de som har en presset økonomi til å være innstilt på å gå i dialog med strømselskapene og fremforhandle en nedbetalingsplan, slik at man kan betale strømregningen i mindre beløp over lengre tid.

– Men er det ikke da fare for at problemet forplanter seg og man havner på etterskudd?

– Vi vet at mange som sliter økonomisk lar det gå for lang tid før de ber om hjelp. Da kan mange ha fått purringer, gebyrene som følger med det, og inkasso. En regning som allerede var for stor, kan bli enorm. Vi oppfordrer derfor de som sliter økonomisk til å ta kontakt tidlig med kreditorene for å se på mulighetene for en nedbetalingsplan, sier Holte.

LOVER HJELP: Hans Christian Holte understreker NAV tilbyr økonomisk veiledning til de som trenger det. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Hvilke forslag har NAV til familier som nå bekymrer seg for en vinter med rekordhøye strømregninger?

– Jeg vil oppfordre til å ta kontakt med strømselskapene hvis du ser det blir vanskelig å betale regningen, forklar situasjonene og be om å få en nedbetalingsplan. Fra NAVs side tilbyr vi økonomisk rådgiving til alle. Det er også mulig å søke om sosial stønad. Kommunene kan etter en konkret og individuell vurdering hjelpe med det til de som har krav på det etter sosialtjenesteloven, sier han.

Ingen god løsning

Forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, mener derimot at dette er uheldig, og advarer mot å benytte seg av delbetaling.

– Dette synes jeg åpenbart ikke er noe godt forslag, sier hun, og fortsetter:

– Jeg er glad NAV kommer på banen og ønsker å finne løsninger, men dette er ikke riktig vei å gå. Det blir som å dra kredittkortet eller ta opp forbrukslån for å betale regninger, sier forbrukerøkonomen.

Tvetenstrand frykter at et slikt forslag kan føre til enda større gjeld i en allerede gjeldstynget befolkning.

ADVARER: Cecilie Tvetenstrand er bekymret for at flere familier blir gjeldstynget om de inngår nedbetalingsplaner med strømselskapene. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Lavere strømregninger i sommermånedene, vil mest sannsynlig ikke være nok til å redde dem som sliter mest. De kan havne i en spiral hvor de hele tiden betaler på etterskudd, og avstanden mellom hva du skylder og det du betaler hver måned øker. Kjernen i problemet er at de som sliter mest sjeldent plutselig vil få mer penger til å bruke på strømregninger som er delt opp, så hvordan skal de da komme ajuòr?, spør hun.

Tvetenstrand peker på at januar, februar og mars også gjerne er kalde måneder hvor man risikerer høye strømpriser.

– Da bruker vi mer strøm, og om man har problemer nå, hvordan er den økonomiske situasjonen i januar? Da ligger mange på etterskudd fra desember allerede. Her er det fort gjort å komme bakpå, sier hun.

Undersøk støtteordninger

Tvetenstrand oppfordrer de som har stram økonomi som følge av dyre strømpriser til å unngå nedbetaling så langt det går, og undersøke om det heller går an å kutte forbruket.

I tillegg er det iverksatt støtteordninger som kan lette på trykket.

– Man kan søke om regjeringens nye ordning for økt bostøtte. Eller så går det an å søke råd fra økonomisk rådgiver enten i NAV eller i banken din, sier hun.

Om det er helt nødvendig, minner hun om at det i enkelte tilfeller går an å få utsatt betaling av strømregningen avgiftsfritt.

– I tillegg er det enkelt i dag å få utsatt strømregningen eller delt den om du bare tar kontakt med strømselskapet ditt, sier hun.