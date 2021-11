I dag er det dyrere å lade elbilen enn å fylle diesel eller bensin

Mandag sprenges strømprisrekordene. I snitt vil strømmen koste 2,56 kroner per kilowattime i Sør-Norge. Det er over én krone mer enn den tidligere rekorden, viser en oversikt fra Nordpool.

Dette er ekskludert nettleie, avgifter og påslag fra strømselskapet. Strømmen blir aller dyrest mellom klokka 17 og 18, på over 4 kroner kilowattimen.

Så om man skal lade bilen, samt holde boligen god og varm, så bør du tenke på hvor lenge og når på døgnet dette gjøres.

SKYHØYT: – Dette er et ekstremt år, det er det så absolutt, sier John Brottemsmo om årets strømpriser. Foto: Kinect Energy Group

– Strømprisene vil nok avta litt etter hvert som været blir mer normalt, men vi må nok forvente oss at dette er den nye normalen utover vinteren, sier analytiker John Brottemsmo i Kinect Energy Group til TV 2.

– Uvanlig priser

En elbil bruker cirka 20 kWh på 100 km i vinterkulden. Med en strømpris på 4,65 inkludert nettleie og avgifter, så ender man opp med en kostnad på 93 kroner for 100 km, eller 9,3 kroner mila. En liten bensinbil bruker om lag fem liter på samme distanse. Med en bensinpris på 18 kroner per liter, blir det 90 kroner eller 9 kroner mila.

Mellom klokken 17 og 19 i dag vil det faktisk være billigere å fylle diesel eller bensin enn å lade elbilen hjemme.

– Det er veldig høye og uvanlige priser, men jeg er ikke overrasket over prisen og forskjellene. De som lader bilen i disse tidspunktene, må regne med å punge ut, sier Brottemsmo.

Det sagt, så er det fortsatt billigere å lade elbilen enn å fylle diesel og bensin hvis man ser på snittprisen gjennom dagen. Da blir prisen 60 kroner per 100 km og 6 kroner mila, hvis man legger sammen spotprisen og nettleie.

Tjuedoblet fra i fjor

Et normalt dusjhode slipper ut cirka 16 liter vann i minuttet. Det kreves cirka 0,035 kW per liter vann, ifølge en utregning fra Tjenestetorget. Regnestykket blir altså 0,035 kW x 16 liter = 0,56 kW per minutt.

Hvis du bruker 10 minutter i dusjen vil energiforbruket bli 5,6 kW (0,56 x 10). Ganger man det med spotprisen mandag - 2,56 - ender man opp med betale 14,336 kroner for 10 minutter i dusjen. Er man litt kjapp i vendingen og kun står i 5 minutter, må man ut med 7,168 kroner.

Har man derimot en familie på fire, kan man ende opp med en kostnad på rundt hundre kroner dagen hvis eksempelvis ungene er litt tregere i dusjen. Dusjer man mellom klokka 17 og 18 , vil en dusj på fem og 10 minutter koste henholdsvis 11,76 kroner og 23,52 kroner.

I fjor var ståa en helt annen når man ser på strømprisene. Strømprisene i landet var da så lave at enkelte kunder til tider fikk betalt for å bruke strøm. På samme dag i fjor kostet det på det meste 90 øre for 10 minutter i dusjen, ifølge oversikten fra Nordpool.

– Over to kroner vinteren gjennom

En vanlig norsk bolig på om lag 125 kvadratmeter og gjennomsnittlige strømforbruket per husstand er cirka 1333 kWh i måneden, ifølge Fjordkraft. Per dag blir det 44,4 kWh. Den gjennomsnittlige strømprisen for november i år ligger på 1,6 kroner per kWh i Sør-Norge.

Ganger man de to, får man en daglig utgift på 71 kroner, som igjen tilsvarer en kostand på 2130 kroner for november – en tredobling fra fjorårets 666,5 kroner, da gjennomsnittsprisen i Sør-Norge lå på 50 øre for november.

Dersom man eksempelvis legger på 30 prosent mer forbruk om vinteren i totalt forbruk, får man 58 kWh per døgn. Med dagens spotpris blir det cirka 150 kroner i døgnet, og cirka 240 kroner mellom klokken 17 og 18.

Hadde strømprisen ligget på 2,56 kroner per kWh, ville man måtte ut med 4500 kroner i måneden.

– Prisen til sluttbruker, da avgifter, moms og alt dette er tatt med, kommer i gjennomsnitt til å ligge over to kroner kilowattimen vinteren igjennom. Vi kommer også til å få uker da prisene vil ligge langt over og under dette, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt til NTB mandag.

– Svært lite som kan gjøres

Forklaringen fra strømekspert Brottemsmo er den samme som vi har hørt tidligere: En kuldeperioden med lite vind gir kraftige økning i strømprisene. I tillegg bygges kullkraften ned i Europa i takt med klimaendringene og det grønne skiftet. Da blir de, i mangelen på alternative energikilder, avhengig av norsk kraft.

IMPORTERT PROBLEM: - Prisene i Norge og Norden hadde ikke vært så høye hvis vi ikke hadde så god overføringskapasitet til utlandet, sier Brottemsmo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Da havner vi i en lignende situasjon, siden vi ikke har gode alternativer til hav og vindkraft enda. Det er andre løsninger på vei, som batteri og hydrogenlagring, men de er fortsatt «umodne» som pålitelige energikilder.

– Hva kan gjøres her og nå? Hva kan regjeringen gjøre for å hindre at strømprisene løper løpsk?

– Med selve kraftsituasjonen er det svært lite som kan gjøres. Vi kan ikke produsere kraft plutselig, og ut av ingenting. Det regjeringen derimot kan avhjelpe med, er å gi bedre støtte til de som rammes hardt av høye regninger. Det innebærer høyere bostøtte og avgiftskutt, avslutter Brottemsmo.