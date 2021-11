Hyttebrann i Røros – uvisst om det befinner seg folk i huset

Klokken 06:17 mandag morgen skriver politiet på Twitter at det brenner i en hytte i Røros.

Politiet i Trøndelag opplyser at hytten er nedbrent, og at brannvesenet nå forsøker å redde et anneks.

– Vi vet ikke fremdeles ikke om noen befinner seg i hytten, men det er ingenting som tyder på det, sier Ove Tokstad, operasjonsleder ved politiet i Trøndelag, til TV 2.

Saken oppdateres!