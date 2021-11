Mann dømt etter å ha skutt kvinne gjennom dør

En 24 år gammel mann er i Buskerud tingrett dømt til seks og et halvt års fengsel for drapsforsøk på en kvinne natt til 1. januar i år.

Motivet for ugjerningen var ifølge mannen at han følte seg svindlet etter å ha kjøpt seksuelle tjenester av kvinnen, skriver Drammens Tidende.

Nødetatene fikk natt til 1. januar melding om at det ble avfyrt skudd mot en leilighet i Tordenskiolds gate rundt klokken 5 på morgenen. Et par timer senere ble en mann i 20-årene pågrepet etter at han ringte til politiet og meldt seg.

Mannen skjøt fem skudd gjennom døren til leiligheten, og en rumensk kvinne i 40-årene ble truffet av ett av skuddene og ble liggende på sykehus i en uke etterpå. Retten mener det er rene tilfeldigheter og flaks at kvinnen ikke ble drept.

– All den tid han skjøt med hagle på kloss hold var han også bevisst på at han sikkert eller mest sannsynlig kom til å drepe. Det er kun tilfeldig at forsøket ikke ble fullbyrdet, heter det i dommen.

Mannen må i tillegg til fengselsstraffen betale den rumenske kvinnen 150.000 kroner i oppreising, og nærmere 50.000 kroner for å erstatte et brystimplantat.

Mannens forsvarer, Martin Smith, sier til Drammens Tidende at hans klient mener det var feil å dømme ham for drapsforsøk og han vil vurdere en anke.

– Han holdt det ikke sannsynlig at noen kunne bli drept, i og med at han skjøt gjennom en lukket dør, sier Smith.

