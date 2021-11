FN: Pandemien koster turistnæringen 2000 milliarder dollar i år

Den svimlende summen tilsvarer 18 000 milliarder norske kroner.

Anslaget fra Verdens turismeorganisasjon (UNWTO), som holder til i Madrid, kommer mens Europa opplever en kraftig smitteøkning og samtidig som den ny virusvarianten omikron spres til flere land.

Internasjonale flyreiser kommer til å ligge 70 til 75 prosent under rekordåret 2019. Da ble det registrert 1,5 milliarder ankomster. Nedgangen er på samme nivå som i fjor, ifølge organisasjonen.

I sommer anslo en rapport fra samme FN-organisasjon at de økonomiske konsekvensene for verdens turistnæring ville bli på over 4000 milliarder dollar.