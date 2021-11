Omikron-smitte påvist i flere land: – Ekspertenes spådom gikk i oppfyllelse

Rundt 10 prosent av befolkningen i Afrika har fått én dose av koronavaksinen, sammenlignet med 62 prosent i Europa. Ekspertenes spådom gikk i oppfyllelse – manglende prioritering av vaksinasjoner for afrikanske land tillater viruset å sirkulere og mutere, skriver New York Times i en kommentar.

De siste dagene har flere land rundt om i verden bekreftet at den Sør-Afrikanske varianten av koronaviruset, Omikron, har kommet seg over grensene. Nederland, Danmark, Canada, Australia og Storbritannia er blant flere av dem.

Nederland rapporterte om 13 tilfeller søndag. Disse personene var blant 61 andre personer som også hadde testet positivt på den opprinnelige koronavarianten. Alle personene kom reisende fra Sør-Afrika, og landet i Amsterdam rett før flyforbudet ble innført.

Canada kunne bekrefte to tilfeller av Omikron-smitte. Begge personene hadde nylig reist fra Nigeria.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt at grensene bør holdes åpen. Likevel har flere land bestemt seg for å stenge landegrensene, i frykt for at Omikron skal fortsette å spre seg, og for at pandemien, som har ført til at mer enn 5 millioner mennesker har mistet livet, skal forverres.

En perosn blir testet for kornaviruset i Johannesburg i Sør-Afrika 26. november 2021. Flere land stenger grensene i frykt for at Omikron-varianten skal fortsette å spre seg. Foto: Jerome Delay / AP

USA planlegger å forby reise fra Sør-Afrika og syv andre land sør i Afrika fra og med mandag.

Mye er uvisst

Den nye virusvarianten ble oppdaget for bare noen dager siden, og verden står overfor flere ubesvarte spørsmål. Det er fremdeles uvisst om den nye virusvarianten er mer smittsom, om den kan forårsake alvorlig sykdom eller om dagens vaksiner kan beskytte oss godt mot den.

Dr. Francis Collins, direktør for helsedepartementet i USA , understreker at det enda ikke finnes sikker data som tyder på at den nye varianten kan forårsake mer alvorlig sykdom enn andre koronavarianter, skriver nyhetsbyrået AP.

USAs fremste ekspert på infeksjonssykdommer, Dr. Anthony Fauci, sier det vil ta omtrent to uker før vi vet mer om overførbarhet, alvorlighetsgrad og andre egenskaper til Omikron-varianten.

Ekspertenes spådom

Ettersom vestlige nasjoner over lengre tid holdt mesteparten av den globale vaksineforsyningen for seg selv, ble afrikanske land satt til siden. Rundt 10 prosent av befolkningen i Afrika har fått én dose av koronavaksinen, sammenlignet med 64 prosent i Nord-Amerika og 62 prosent i Europa.

Ekspertenes spådom har gått i oppfyllelse, skriver New York Times søndag – manglende prioritering av vaksinasjoner for afrikanske land vil tillate viruset å sirkulere og mutere.

Men de siste ukene har vaksinene begynt å strømme inn over grensene.

Sør-Afrika har en av de høyeste vaksinasjonsratene på kontinentet. I underkant av én fjerdedel av befolkningen er fullvaksinert.

Rekker ikke rundt

Til tross for Sør-Afrikas hyppighet, sliter flere afrikanske land med mangel på kjølelager. Falleferdige helsesystemer betyr mangel på klinikker og kvalifisert personell.

Afrikanske land har i lengre tid måttet stole på at de mottar donasjoner. Flere av dosene som allerede har ankommet, har vært nær utløpsdato.

Regjeringen forteller at de har nok doser på lager til å klare seg i fem måneder, men dosene blir ikke administrert raskt nok. For å forhindre at vaksiner utløper, må de utsette neste års leveranser.

– Vi har fremdeles ikke overvunnet problemet med vaksineforsyning til land med lavere inntekt, men der vaksinene er tilgjengelige, sliter land med å skalere opp, sier Shabir Madhi til New York Times. Madhi er virolog ved Universitetet Witwatersrand i Johannesburg.

Vaksinekappløpet i Afrika går derimot fremover. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), har 30 afrikanske land administrert 80 prosent av mottatte doser de siste åtte ukene. Kun Djibouti og Kongo administrerte færre enn 20 prosent av de mottatte dosene.

SØR-AFRIKA: Vaksinasjonsraten i Sør-Afrika stiger, men flere afrikanske land sliter med å få administrasjonen av vaksiner til å gå rundt. Bilde fra den 27. november 2021 av en kvinne i Sør-Afrika som har på seg maske. Foto: Denis Farrell / AP

– Vi vet nok om varianten til å vite hva vi må gjøre for å redusere smitte og for å beskytte oss mot alvorlig sykdom og død. Det beste verktøyet vi har er vaksiner, sa president i Sør-Afrika, Cyril Ramaphosa, i et møte angående den nye virusvarianten.

– Viruset er ikke lei av oss

– Når man ser på hvor raskt dette viruset spredte seg gjennom flere distrikter i Sør-Afrika, så tror jeg det kan være mer smittsomt. Det vi ikke vet er om det kan konkurrere med Delta-varianten, sier Dr. Francis Collins, direktør for helsedepartementet i USA, i et intervju med CNN.

Collins understreker at vaksinasjon, booster-skudd av koronavaksinen og maskebruk er tiltak som bør vektlegges fremover.

– Jeg vet, Amerika, dere er virkelig lei av å høre dette, men viruset er ikke lei av oss, sier Collins.