Derfor tror La Liga-eksperten at Haaland og Mbappé kan ende opp i Real Madrid

Få har bedre kjennskap til La Liga enn Guillem Balagué. Han mener Real Madrid har penger til å kjøpe to av verdens heteste fotballspillere.

TV 2s La Liga-ekspert tror vi kan få se en ny superduo i den spanske gigantklubben.

– Real Madrid har klart seg bra under pandemien. De har positive tall. Én til to millioner euro i overskudd er greit, spesielt hvis man sammenligner med Barcelona som har 485 millioner euro i røde tall på en sesong, sier TV 2-ekspert Guillem Balagué.

– Real har penger til å kjøpe Mbappé. Det jeg har fått høre er at det også er penger nok til Haaland om han blir tilgjengelig. Det er utrolig at man kan få de to sammen. Jeg tror fortsatt de må selge noen spillere også.

Kylian Mbappés kontrakt med PSG går også ut til sommeren.

Tror de vil time overgangen med stadionåpning

Spanjolen får vann i munnen av å tenke på spillertroppen Los Blancos kan komme til å disponere.

– Stallen de kan få er utrolig imponerende - også uten Haaland. Unggutter som Vinicius, Valverde, Militão, Rodrygo og Camavinga. Det er spillere som vinner kamper.

– Benzema blir værende. Og de kommer til å være med i kampen om Haaland.

– Hvortid kan Haaland-overgangen skje?

– Det skjer ikke nå i vinter. Planen er å få ham når den nye arenaen åpner. Det er om halvannet år. Så neste sommer er aktuelt. Real Madrid har gitt Mino Raiola beskjed om at de vil være med i kampen om hans signatur.

Men det er selvsagt flere lag som jakter nordmannen, som har en Dortmund-kontrakt som varer ut 2024. Det ryktes imidlertid at målmaskinen har en klausul som gjør at han kan kjøpes ut til sommeren.

– De vil ikke være det eneste laget som vil ha ham. Manchester City er også med i kampen. Men Real Madrid kommer til å prøve, og bare det er overraskende.

Langli tror Mbappé er nærmere

Ekspertkollega Morten Langli tror at en fronttrio med Mbappé, Haaland og Benzema kan bli en realitet. Og at sistnevnte kan levere på et høyt nivå i flere år fremover.

– Han (Benzema, jou. anm.) har noen gode sesonger igjen. Det er sikkert mulig å bruke de tre sammen. Så har man Vinicius, som vil være med å spille han også.

– Nå skal det gå i orden først. Jeg tror Mbappé er veldig mye nærmere Real Madrid enn det Haaland er, sier Langli.

Både Benzema og Vinicius kom på scoringslisten da hovedstadslaget vant toppkampen mot Sevilla 2-1 søndag kveld. Den brasilianske unggutten ble matchvinner med en skikkelig praktscoring.

Lørdag var Braut Haaland tilbake på banen for Dortmund etter sitt skadeavbrekk. Angriperen trengte kun åtte minutter på banen før han scoret i seieren mot Wolfsburg.