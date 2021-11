Husbrann i Lier: – Fremstår overtent

Klokken 23:10 fikk Sør-Øst politidistrikt melding om at det brenner i et hus i Lier kommune. De første brannmannskapene har ankommet stedet. Huset fremstår overtent.

Sør-Øst politidistrikt opplyser at patruljen er i kontakt med huseier. Personen sier han var alene i huset da brannen startet. Huseier blir sett til av ambulansepersonell.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Trond Egil Groth, informerer om at huset som brenner ligger i nærheten av flere andre boliger. Det er vindstille på stedet, men det er likevel fare for at brannen sprer seg.

Politiet meldte først at det var snakk om en brann i et rekkehus. Politiet informerte senere om at dette ikke var tilfelle, og at det dreier seg om en rekke med hus.

Personer fra to andre nærliggende hus er nå evakuert på grunn av spredningsfare.

Også politiet har ankommet brannstedet.

Saken oppdateres!