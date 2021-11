Holdt liv i Moldes gullhåp og sendte Brann nærmere nedrykk

Brann - Molde 0-1

Saken oppdateres!

Magnus Wolff Eikrem var forskjellen på lagene på Brann Stadion. Etter 61 minutter scoret han kampens eneste mål på vakkert vis. Playmakeren tok først en smart skuddfinte før han skrudde ballen pent inn i det motsatte hjørnet.

Brann kjempet iherdig for en utligning. Aune Heggebø kom nærmest med sin heading som traff innsiden av stolpen og ut. Senere fikk også Robert Taylor en god mulighet, men avslutningen var ikke presis nok.

Branns keeper Lennart Grill fortviler etter 0-1 målet. Foto: Marit Hommedal / NTB

Det betyr at Brann fortsatt ligger på sisteplass når det er to runder igjen. Bergenserne har like mange poeng som Mjøndalen, men dårligere målforskjell. Det er tre poeng opp til Stabæk på kvalikplassen.

Gjenstående kamper Brann: Bodø/Glimt (B) og Sarpsborg 08 (H) Stabæk: Rosenborg (H) og Odd (B) Mjøndalen: Vålerenga (B) og Bodø/Glimt (H) Molde: Lillestrøm (H) og FK Haugesund (B) Bodø/Glimt: Brann (H) og Mjøndalen (B)

For Molde sin del betyr seieren, kombinert med Glimts poengtap mot Rosenborg, at gullhåpet lever. Moldenserne har tre poeng mindre enn bodøværingene, men også to mål svakere målforskjell.

– Banen i dag blir en faktor i kampen. Det er en bane som er myk noen steder og knallhard andre plasser. Så blir den veldig oppløpt. Den var en faktor til at kampen ble som den ble, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

– Burde kampen blitt spilt?

– Det er et grensetilfelle, sier Moe.